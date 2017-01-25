Atiker Konyaspor kupa'da Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

ATİKER Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı.Ziraat Türkiye Kupası H Grubunda lider olarak mücadelesini sürdüren Atiker Konyaspor, yarın deplasmanda Avni Aker Stadı'nda Trabzonsporla son maçını oynayacak.Gruptan lider olarak bir üst tura yükselecek olan yeşil beyazlı ekip bugün Kayacık Tesisleri'nde son hazırlık çalışmasını yaptı. Koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Atiker Konyaspor, pazertesi günü de Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.FOTOĞRAFLI