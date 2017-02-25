Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Şan: "Aykut hocadan memnunuz, o da bizden memnun"

"Passoligi sorgulamamız gerekiyor"

Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Trabzonspor karşısında üstün oynadıklarını belirterek, Konyaspor'un yeniden üst sıralara çıkacağına inandığını söyledi.

Ahmet Şan berabere kaldıkları Trabzonspor maçı sonrası şunları söyledi:

"Büyük Konyaspor taraftarına burada güzel bir galibiyet armağan etmek istiyorduk. Son haftalardaki düşüşümüzün bir çıkışı olacaktı Trabzonspor maçı. Fırsatları yakaladık. Çok üstün oynadığımız bir müsabakaydı. Fakat şanssız bir şekilde direklerden dönen toplar var. Güzel bir maç oldu. Trabzonspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Camiamıza bu müsabakadan sonra şunu diyebiliriz. Konyaspor yeniden geliyor. Bu mücadeleyle inşallah ligde üst sıralarını tekrar zorlayacağız. Kupada da iddialı bir konuma geleceğimize inanıyorum."

AYKUT HOCADAN MENNUNUZ, O DA BİZDEN MEMNUN

Teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili çıkan haberleri de değerlendiren Şan, "Çok popüler bir hoca Aykut Kocaman. Türk futboluna gerçekten damga vurmuş bir insan. Haliyle işin bir tarafında Aykut hoca varsa ister istemez hemen belli çevrelerde bu gündeme getiriliyor. Bu asılsız ve biraz amacını aşan haberlerle camiamız rahatsız ediliyor. Biz hocamızdan memnunuz. Kendisi de bizden memnun. Lütfen bizi biraz rahat bıraksınlar. Sportif anlamlarda hedeflerimize rahat bir şekilde devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

PASSOLİGİ SORGULAMAMIZ GEREKİYOR

Yükseltilen bilet fiyatları ile ilgili de konuşan Şan, "Antalyaspor karşısında tutulan raporların yüzde yüz gerçeği yansıtmadığını gördük .O gün kombine sahibi olan 11 bin taraftarımız statta değildi. Bu 11 bin kişinin hakkı gasp edildi. Burada suçu günahı olmayan insanlara ceza verildi. Passolige milyonlarca lira para ödüyoruz. Bu passoligi sorgulamamız gerekiyor. Suçu günahı olmayan insanlara da bu cezalar veriliyor. Sadece ve sadece bu mesajı verebilmek için bu eylemi yaptık. Neyse ki Trabzonspor Kulübü Başkanı Muammer Usta ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptığımız görüşmeler sonrası bunu normale döndürdük. Ama bu bir milat olması lazım. Türk futbolu bu şekilde ileri gidemez diye düşünüyorum" dedi.

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HABER - KAMERA: TOLGA YANIK - KONYA /