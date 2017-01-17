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Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: 1-0 (Türkiye Ziraat Kupası)

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () STAT: Konya Büyüşehir Belediye Stadı HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Cumhur Altay (xx),  Mehmet Kısal (xx) ATİKER KONYASPOR: Kaya Tarakçı (xx)-, Ömer Ali Şahiner (xx), Volkan Fındıklı (xx), Can Demir...

Atiker Konyaspor-Kızılcabölükspor: 1-0 (Türkiye Ziraat Kupası)

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, ()

STAT: Konya Büyüşehir Belediye Stadı

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Cumhur Altay (xx),  Mehmet Kısal (xx)

ATİKER KONYASPOR: Kaya Tarakçı (xx)-, Ömer Ali Şahiner (xx), Volkan Fındıklı (xx), Can Demir Aktav (xx), Mehmet Uslu (xx), Hadziahmetovic (xx), Emre Can Atila (xx)(Dk. 69 Jonsson x), Mbamba (xx), Halil İbrahim Sönmez (xx)(Dk. 85 Bajic ?), Fofana (xx)(Dk. 69 Milosevic x), Hora (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır Kaya (xx)-, Muhittin Tekin (xx), Kerim Bölük (xx), Ramazan Erarslan (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Hüseyin İriç (xx)(Dk. 46 Burak Gökbel x), Reha Yaylı (xx), Özer Ercili (xx), Mustafa Altun (xx)(Dk. 68 Cihat Kahraman x), Fevzi Can Bozkuş (xx)(Dk. 57 Fatih Arat x), Emir Can Sayar (xx)

GOL: Dk.21 Kerim Bölük (kendi kalesine), (Atiker Konyaspor)

SARI KART: Halil İbrahim Sönmez, (Atiker Konyaspor)

TÜRKİYE Ziraat Kupası H Grubunda mücadele eden Atiker Konyaspor kendi sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi. 

5'inci dakikada Mbamba'nın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Hora'nın sert şutu az farkla üstten auta çıktı. 

18'inci dakikada Ömer Ali'nin sağdan ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Hadziahmetovic'in kafa vuruşu yandan auta çıktı. 

21'inci dakikada Ömer Ali'nin ceza sahasının sağ çaprazından yerden ortasını kale önünde uzaklaştırmak isteyen Kerim Bölük'ün ters vuruşu filelerle buluştu: 1-0.

32'inci dakikada sağdan ceza sahasına giren Fofana'nın sert şutunu kaleci Bahadır Kaya çıkardı. Penalto naktası üzerinde topu önünde bulan Can Demir'in şutunu bu kez defans uzaklaştırdı. 

42'inci dadikada Reha Yaylı'nın derinlemesine ceza sahasına ortasında topu iyi takip Fevzi Can Bozkuş'un kafa vuruşu diketnö döndü. Topu defans uzaklaştırdı.  

55'inci dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hora'nın yerden sert şutunda topu uzaklaştırmak isteyen Kerim Bölük'ün ters vuruşu üst direğe çaparak kornere çıktı. 

61'inci dakikada Ömer Ali'nin yerden pasında penaltı altıpas önünde topla buluşan Halil İbrahim'in şutu yandan auta çıktı. 

74'üncü dakikada Burak Gökbel'in sağdan kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Emir Can Sayar'ın şutu defansa çarparak az farkla üstten kornere çıktı.

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.

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