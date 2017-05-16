Atiker Konyaspor-Kasımpaşa soyunma odaları (Ziraat Türkiye Kupası)

Mehmet Kayhan YILDIZ-Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - TÜRKİYE Ziraat Kupası'nda finale yükselen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, finale yükseldikleri için büyük sevinç yaşadığını söyledi.

Bütün oyuncularını tebrik eden Kocaman, ''Sezon başalarken temel amaçlarımızdan bir tanesi 52'inci maçı görmekti, o da finaldi. Bunu başardık ve mutluyuz. Bütün oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şahsım ve takımımım adına çok sevinçliyim. Güzel bir pozisyon yakaladık ve finali gördük. Şehir adına da gerçekten çok sevinçliyim. Finali çok istiyorlardı. Bugün de harika bir atmosfer oluşturdular ve destek verdiler. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Finalde de hangi takım olursa olsun, kazanmak istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız'' dedi.

'FENERBAHÇE SORUSUNU CEVAPSIZ BIRAKTI'

Kocaman, bir basın mensubunun "Onbinlerce Konyaspor taraftarı, takımda kalıp kalmayacağınızla ilgili sizden birkaç cümle bekliyor ne söylemek istersiniz?" sorusunu cevapsız bıraktı.

'KUPA HAYALİMİZ SONLANDI'

Konya'da aldıkları 2-0'lık yenilginin ardından Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, çok istedikleri kupa hayallerinin sona erdiğini söyledi. Düzenlediği basın toplantısında guruptan çıktıktan sonra her maç sonunda kupayı biraz daha hayal ettiklerini belirten Özdeş, şunları söyledi:

''Yarı finalin ikinci maçında 2-0 kaybederek kupa hayalimiz sonlandı. Oyuncularımı kutluyorum. Bu süreçte inanılmaz mücadele verdik. Yarı finalin ilk ayağında müthiş bir geri dönüş yaptık. Bugün burada maça, diğer oynadığımız 3 maçın dışında dengeli başladık. Birkaç fırsat yakaladık ama penaltıyla geriye düştük.Ona cevap verebilecekken, çok net bir fırsattan faydalanamadık. Oyunumuzu da oturttuk. Risk alarak oynamaya başladık. İkinci yarıda çıkarken yaptığımız bir hata ile ikinci golü yememize neden oldu. Rakibimize karşı bu saha koşullarında oldukça iyi savunma yaptılar. Biz bir geri dönüş yapar mıyız diye uğraştık. Ama Konyaspor çok pozisyon vermedi. Bugün kaybettik ve Konyaspor takımını kutluyorum. Finalde başarılar diliyorum. Kim hak edecekse o kazansın.''

HAKEME ELEŞTİRİ

Özdeş maçın hakemi Ali Palabıyık'ı da eleştirerek, Konyaspor'un hakeme serzenişte bulunduğunu ve bunun da Konyaspor için bir avantaj sağladığını ileri sürdü. Maçın ikinci yarısında bir kaosun hakim olduğunu da ifade eden Özdeş, ''Bu kaos iki takımın oyuncuları arasında olmadı. Çok centilmence bir maç vardı. Ama bu kaos hakemin oyunu kaybetmesine neden oldu'' dedi. Özdeş, hakemin anlamsız kartlar çıkardığını ve bunun da ev sahibi takımın işe yaradığını söyledi.