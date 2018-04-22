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Atiker Konyaspor- Kasımpaşa maçının ardından

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA,() - ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ''Geriden geldik. İstediğimiz bir yere çıktık. Hem final maçları oynadık. Aşağıdaki curcunanın göbeğindeyiz, Kalan 4 hafta herkes için zor...

Atiker Konyaspor- Kasımpaşa maçının ardından

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA,() - ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ''Geriden geldik. İstediğimiz bir yere çıktık. Hem final maçları oynadık. Aşağıdaki curcunanın göbeğindeyiz, Kalan 4 hafta herkes için zor geçecek. Kim fazla puan alırsa o kümede kalacak. Biz Konyaspor olarak buna hazırız'' dedi. 
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Atiker Konyaspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının zor bir müsabaka olduğunu ifade etti.
Kasımpaşa'nın güçlü bir takım olduğunu ifade eden Yalçın, ''Kasımpaşa, oyunu birlikte oynayabilen bir takım. Oyuncularım iyi mücadele etti. 40 puanımız olsaydı. Daha başka oynardık. Oyuncuların psikolojisini anlamak lazım, her hafta çok ciddi maça çıkıyorlar. 3 puan almak sevindiricidir. İşler isteğimiz gibi yerde görünüyor. Geriden geldik. İstediğimiz bir yere çıktık. Hem final maçları oynadık. Aşağıdaki curcunanın göbeğindeyiz, Kalan 4 hafta herkes için zor geçecek. Kim fazla puan alırsa o kümede kalacak. Biz Konyaspor olarak buna hazırız. Konyaspor'un kümede kalması içinde oyuncularımız ellerinden ne geliyorsa yapacaktır'' dedi.
Yalçın, iki hafta deplasmanda mücadele edeceklerini belirterek, ''Biz deplasmanda beraberlik için çıkmıyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Her maçın canı ayrıdır. Maça göre strateji uyguluyoruz'' diye konuştu.
KEMAL ÖZDEŞ: "HAKEM İKİ TAKIM İÇİN DE NET KARARLAR VERMEDİ"
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, her iki takım içinde önemli bir maç olduğunu 3 puan alıp, Trabzonspor'a, 3 puan daha yaklaşmak istediklerini belirtti. Özdeş, hakem Bülent Yıldırım'ın da her iki takım içinde net kararlar vermediğini belirterek eleştirdi. 
Ligin son haftalarına doğru yaklaşıldığını ve UEFA' ya katılacak takımların olduğunu belirten Özdeş, renkleri bir tarafa bırakıp, kim ligden düşmeyi hak ediyorsa o takımın düşmesini, kim şampiyonluğu hak ediyorsa da o takımın şampiyon olması gerektiğini söyledi.  
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sergen Yalçın'ın açıklamaları 
- Kemal Özdeş'in açıklamaları

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