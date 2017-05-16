Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, ()

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Ceyhun Sesigüzel (xxx), Kerem Ersoy (xxx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xxx)- Skubic (xx), Volkan Fındıklı (xx), Ali Turan (xx), Douglas (xx), Jonsson (xx), Ali Çamdalı (xx), Ömer Ali (xx)(Dk. 69 Milosevic x), Hadziahmetovic (xx), Fofana (xxx)(Dk. 82 Selim Ay ?), Bajic (xxxx)(Dk. 89 Hora ?)

KASIMPAŞA: Ramazan Köse (x)- Popov (xx), Veysel Sarı (xx), Titi (xx), Veigneau (xx), Abdullah Durak (xx)(Dk. 46 Guanca x), Sadiku (xx), Pavelka (xx)(Dk. 59 Tunay Torun x), Andre Castro (xx), Samuel Eduok (xx)(Dk. 59 Batuhan Altuntaş x), Turgut Doğan Şahin (xx)

GOLLER: Dk.18 (penaltı)-57 Bajic, (Atiker Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.90 Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Skubic, Douglas, Jonsson, Hora, (Atiker Konyaspor) Veigneu, Andre Castro (Kasımpaşa)



ZİRAAT Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Atiker Konyaspor finale yükseldi. Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayacak.



16'ncı dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı korner atışında defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Ömer Ali'nin sert şutunu kaleci Ramazan Köse çıkardı. Kaleciden dönen topu altı pas üzerinde önünde bulan Ali Çamdalı'nın sert şutunda top Kasımpaşalı Veigneu'nun eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

18'inci dakikada topun başına geçen Bajic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

36'ncı dakikada hızlı gelişen atakta defansın arkasına atılan pasla topla buluşan Turgut Doğan Şahin, bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Turgut Doğan Şahin'in ceza alanına girer girmez çektiği şutu kaleci Serkan Kırıntılı kornere çeldi.

40'ıncı dikakada Sukubic ile yaptığı verkaç sonucu ceza yayı önünde topla buluşan Fofana'nın plase vuruşunu kaleci Ramazan Köse güçlükle kornere çıkardı.

57'nci dakikada kontra gelişen Atiker Konyaspor atağında Bajic'in ara pasıyla topla buluşan Ömer Ali Şahiner ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Kaleci Ramazan Köse'den dönen topu iyi takip eden Rijad Bajic kaleciden sıyrıldıktan sonra boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

62'nci dakikada rakiplerini çalımlayarak sol çaprazdan ciza sahasına giren Fofana topu penaltı noktası üzerindeki Bajic'e çıkardı. Bajic'in bekletmeden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

74'üncü dakikada Hadziahmetovic'den aldığı pasla ceza yayı önüne kadar gelen Bajic'in topu düzelterek düzgün vuruşunu kaleci Ramazan Köse güçlükle kornere çıkardı.

90'ıncı dakikada Hora ile girdiği ikili mücadele sonrası Turgut Doğan Şahin karşılaşmada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşma öncesi öncesi Atiker Konyasporlu taraftarlar, tribünlerde kareografi yaptı. Kale arkası kuzey tribününde yapılan haraketli 4 boyutlu kareografide Atiker Konyaspor forması giyen bir futbolcunun elindeki bowling topunu yuvarlayarak 3 büyüklerin forma renklerini taşıyan labutları devirmesi canlandırıldı. Yine aynı tribüne 'Yüreğinle oyna yık hegomanyayı' yazılı pankart asıldı. Doğu tribününde ise yeşil-beyaz kartonlarla Konyaspor'un kuruluş tarihi olan 'Since 1922' yazıldı. Ayrıca bu tribüne de 'Konyaspor geliyor bak bir gün elbet şampiyon olacak' yazılı pankart asıldı.

Final maçına yükselen Atiker Konyasporlu oyuncular büyük seviç yaşadı. Futbolcular sahanın ortasında birbirlerine sarılarak sevinçlerini gösterirken taraftarlar da tezaurat ve alkışlarla destek verdi. Altyapı oyuncuları da ellerinde kartondan kupalarla sahanın ortasında halka yaptı. Daha sonra yeşil beyazlı futbolcular sahanın içerisinde hatıra fotoğrdafı çektirdi.

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