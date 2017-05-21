Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

İsmail AKKAYA / KONYA, ()-

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Orkun Aktaş (xx)

ATİKER KONYASPOR: Abdülaziz (xx)- Skubic (xxx), Ali Turan (xx)(Dk. 88 Mbamba), Selim Ay (xx), Douglas (xx), Jonsson (xx)(Dk. 46 Ali Çamdalı x), Volkan (x), Ömer Ali Şahiner (xxx)(Dk.79 Hora x), Hadziahmetovic (x), Milosevic (xx), Bajic (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka (x)- Papp (x), Nounkeu (x)(Dk. 46 Kerim Zengin x), Barış (xx), Latovlevici (xx), Ermin (x)(Dk. 46 Bliznichenko x), Poko (xx), Ceyhun (xx), Lazarevic (xx) , Yatabare (xx), Seleznov (x)(Dk. 70 Serdar xx)

GOLLER: Dk. 23 Bajic, Dk. 27 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+2 Hora (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Papp (Kardemir Karabükspor)

SPOR Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

2'nci dakikada ceza sahasına giren Ömer Ali Şahir'in ara pasında topu önünde bulan Bajic'in şutunu kaleci Rybka, ayaklarıyla müdahale ederek önledi. Defans topu uzaklaştırdı.

13'üncü dakikada Douglas'ın köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Volkan'ın kafa vuruşu auta çıktı.

15'inci dakikada Lazarlevic'in sol kanattan ortasında Yatabare'nin ceza sahasında kafa vuruşnda top üstten auta gitti.

23'üncü dakikada Milosevic'in ortasına Skubic'ın kafasıyla indirdiği topu önünde bulan Bajic'in şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0.

27'inci dakikada topla ceza sahasına giren Bajıc'in pasında topu önünde bulunan Ömer Ali Şahiner'in sert şutunda filelerle buluştu: 2-0.

41'inci dakikada Douglas'ın serbest vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Skubic'in kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.

49'uncu dakikada ceza sahasında Bajıc ile verkaç yapan Milosevic'in şutunda top az farkla yandan auta gitti.

65'inci dakikada sol kanattan Douglas'ın ortasında ceza sahasında toplu buluşan Bajic'in şutunda kaleci Rybka topu çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.

69'uncu dakikada ceza sahasının sol çaprazından Seleznov'un sert şutunda kalecı Abdülaziz, topu kornere çeldi.

78'inci dakikada orta sahadan yapılan uzun pasta ceza sahasında topa haraketlenen Yatabare kaleci Abdülaziz ile karşı karşıya kalrdığı anda vurdu meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+2'inci dakikada Mbamba'nın ceza yayından pasında Hora'nın sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağları havalandınrdı: 3-0.

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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