Atiker Konyaspor, kahvaltıda bir araya geldi

Tolga YANIK/KONYA, ()



ATİKER Konyaspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 30'uncu hafta maçında 22 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda buluştu.

Kamerunlu yıldız Samuel Eto’o’nun ev sahipliğinde yapılan kahvaltıda futbolcuların keyifli olduğu gözlendi.

Öte yandan yeşil beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

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