Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Atiker Konyaspor, Jevtovic'i renklerine bağladı

Tolga YANIK/KONYA,() Atiker Konyaspor, Sırbistan'ın Partizan takımında forma giyen orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile  2+1 yıllığına sözleşme imzaladı.  Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen...

Atiker Konyaspor, Jevtovic'i renklerine bağladı

Tolga YANIK/KONYA,()

Atiker Konyaspor, Sırbistan'ın Partizan takımında forma giyen orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile  2+1 yıllığına sözleşme imzaladı. 

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine kulübün ikinci başkanı Selçuk Aksoy ve Marko Jevtovic katıldı. Jevtovic ile 2+1 yıllığına anlaştıklarını belirten Selçuk Aksoy, Jevtovic'in son 2,5 sezondur yaklaşık 150 kez forma giydiğini hatırlattı.  
MARKO JEVTOVİC: "TÜRKİYE LİGİ’NDE YER ALMAK İSTİYORUM"
Büyük bir takımdan başka büyük bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten Jevtovic, ''Kariyerimi burada daha da geliştirmek istiyorum ve antrenmanlara katılıp, maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum  Buraya gelmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi de Konyaspor hedefleri olan büyük bir takım. Son iki senedir Avrupa’da yer almıştı ve bu sene de Avrupa’da yer alma gibi büyük bir hedefi var. Takımımızın tıpkı bende olduğu gibi kazanma ruhu çok baskın. Ben de özellikle Türkiye Ligi’nde yer almak istiyorum.  Konyaspor bu sezon ligin zirvelerinde bir yerde olacak ve Avrupa’ya gitmeyi başaracak'' dedi. 

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325