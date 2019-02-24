Atiker Konyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

İsmail AKKAYA - Tolga YANIK / KONYA,() -

Atiker Konyaspor Teknik DirektörÜ Aykut Kocaman ile İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kocaman, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'i eleştirerek, "Duygularıyla maç yönetiyor ve karanlığa doğru gidiyor. Duygularını karıştırıyor işin içine'' dedi.

Kayserispor'u tebrik eden Aykut Kocaman, Kayserispor'un son 8 haftada az gol yiyen bir takım olduğunu ifade ederek, genel savunma prensibini oturtmuş bir takım olduğunu belirtti.

Konyaspor'un ise ligin 4'üncü sırasında yerleşmek için moral ve özgüveni kazanmak isterken yıprana yıprana gelen bir takım olduğunu belirten Kocaman, oyuncu cezaları ve sakatlıklarla bu gerçeğin daha gün yüzüne çıktığını söyledi. Kocaman, ''Aynı grupta sürekli şiddeti yüksek maçlar oynuyoruz. Çabalı bir takımız. Ancak bu biraz daha haftalar ilerledikçe takımda rotasyon yapamayıp, aynı kadroyla devam etmek zorunluluğundan kaynaklanınca biraz enerji istemiğimiz çok yüksekti'' dedi.

Maçta biraz daha fazla topa sahip oldukları, ancak bunun kısır döngüde olduğunu belirten Kocaman, şiddet artıracak ve üstünlüğü sağlayacak oyun sergilenmediğini kaydetti.

KOCAMAN'DAN HAKEME ELEŞTİRİ

Hakem Arda Kardeşleri eleştiren Aykut Kocaman, şunları söyledi: ''Ne diyeceğimi bilmiyorum. İlginç bir durumla daha karşı karşıyayız. Akhisar maçında çok net bir penaltı. 'VAR' denen uygulamada görüntüye bile getirilmedi. Trabzonda olmayan penaltı, penaltı oldu. Malatya maçının son dakikasında penaltı verilmedi. Geçen hafta yaşadığımıç çok malum ters kararlar. Hakemlerle ilgili konuşmamak lazım, henfikirim. Ama nasıl konuşulmayacak. Bu genç arkadışımız, genç ve yetenekli olduğu belli. Hiç söyleyecek bir şey yok. Ancak duygularıyla maç yönetiyor ve karanlığa doğru gidiyor. Duygularını karıştırıyor işin içine. Babası çok uzun yıllar futbolun içinde kalmış, bizim rakiplerimizden bir tanesi, kardeşi oyunculuk yapıyor. Dolayısıyla bütün hakemlerin en hassas olması gereken adalet duygusundan daha fazla sahip olması gerekiyor. Çünkü aileden sporcu. Ancak duygularıyla maçı yönetiyor. Özellikle ben ya da benim takımımlarım olduğu zaman neden olduğunu bilmediğim duygu karışıklığı yaşıyor. Çok net Skubic'e yapılan hareket. Ayağına sırtına basış. Kırmızı kart olur ya da olmaz. En azından bakar ve sarı kart uygular. Zuta'ya hareket diyorum. Zuta, rakibe hamlesi yok. Tam tersi Mensah'ın dirseğiyle beraber suratına bir darbesi var. Maçın sonlarına doğru Fofana'ya suratına vurulan darbeyi görmedi bile. Ne yazık ki hakemler maçların sonucu etkiliyor. Bu kadar sonucu etkileyecek insanmar ortada iken hakemleri konuşmak mümkün değil. Ülkede yıllardır en üst seviyede teknik direktörlük yapan, 4-5 sene civarında Türkiye Futbol Direktörlüğü yapan, Türkiye Futbol Direktörünün bir açıklaması vardı. Hakem kurullarını çok iyi tanıdığını ve lige ayar verdiğini ne kadar iyi bildiğini söyleyen, bir ülkede söyleninliğinde yer yerinden oyanacak bir açıklama son derece göz ardı edildi. Söylediklerim Kayserispor'a karşı değil. Onları tebrik ettiğimi az önce söyledim. Söylediklerim ne teknik direktöre, ne futbolcuları, ne Kayserispor'a. Ancak öbür taraftan maçın gidişatını gerçekten etkileyen pek çok faktör varken, enterasan bir şekilde lige ayar verildiğini bir kez daha görüyoruz.''

HİKMET KARAMAN: "AYNI DİSİPLİN VE ÇALIŞKANLIKLA MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, her iki takımın puan ve oyun cetvelinde birbirine yakın seviyede takım olduğunu ve maçın son 10 dakikasına kadar Kayserispor'un bir tık daha önce galibiyeti hak eden takım olduğunu belirtti.

Lig'in 15'inci haftasında takımın başına geldiğinde ligin sondan ikinci sırasında olduklarını hatırlatan Karaman, ''İlk maçımızda Kasımpaşa ile oynadık ve ligin ikinci sırasındaydı. Bugün baktığıımızda bizim aşağımızda. Aynı disiplin ve çalışkanlıkla mücadelemize devam edeceğiz'' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aykut Kocaman'ın açıklamaları

- Hikmek Karaman'ın açıklamaları