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Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-1

Tolga YANIK / KONYA () STAT: Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Kerem Ersoy (xx), Mehmet Çetin (xx) ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Ali Turan (xx) (Dk. 65 Ali Çamdalı x), Filipovic (xx), Zuta (xx),...

Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0-1

Tolga YANIK / KONYA ()

STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Kerem Ersoy (xx), Mehmet Çetin (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Ali Turan (xx) (Dk. 65 Ali Çamdalı x), Filipovic (xx), Zuta (xx), Volkan Fındıklı (xx), Jevtovic (xx), Traore (xx) (Dk. 56 Mücahit Can Akçay x) , Hadziahmetovic (xx), Fofana (xx), Milosevic (xx)
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Lopes (xx), Kucher (xx), Sapunaru (xx), Atila Turan (xx), Şamil Cinaz (xxx), Mensah (xx), Deniz Türüç (xxx) (Dk. 90+4 Levent Gülen x), Chery (xx) (Dk. 84 Varela x), Umut Bulut (xx), Kravets (xx) (Dk. 67 Hasan Hüseyin Acar x)   
GOL: Dk. 59 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)
SARI KARTLAR: Zuta, Ali Turan, Skubic (Atiker Konyaspor) -  Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Atiker Konyaspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

21'inci dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 
25'inci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jevtovic'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 
52'nci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 
55'inci dakikada Deniz Türüç'ün ara pasıyla kaleci Serkan ile karşı karşıya kalan Kravets'in şutunda top yandan auta çıktı. 
59'uncu dakikada Şamil Cinaz'ın ortasına ceza sahası içerisinde bulunan Deniz Türüç'ün gelişine vuruşunda Filipovic'in bacağına çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.
80'inci dakikada ceza sahası içerisine giren Lopes'in sert şutunu kaleci Serkan kurtardı.
82'nci dakikada Fofana'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Mücahit Can Akçay'ın sert şutunu kaleci Lung kurtardı.
Karşılaşma, İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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