Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor maçının ardından

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Ziraat Kupası mücadelesinde 3-0 kazandıkları Güşüşhanespor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakayı önce gruptaki iddiayı sürdürmek için sonra da grup liderliğini ele geçirmek için mutlak ve mutlak kazanmak istediklerini dile getiren Kocaman, ''Gümüşhane takımı hem bireysel hem de grup olarak iyi görünüyorlar. İyi tasarlanmış bir takım. Oradaki maçta bize çok sıkıntı çektirmişlerdi. Maçın bu kadar kolay geçeceğini beklemiyorduk. Müsabaka ilk gole kadar ortada geçiyordu. ikinci golden sonra oyunda kırıldılar. Ondan sonra rahat oynamayı ve farkı artırmayı başardık. Temel amacımız önce kazanmak sonra farkı artırabilmekti bunu başardığımız için mutluyum'' dedi.

'KUPADA GİDEBİLDİĞİMİZ KADAR GİDECEĞİZ'

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Tarık Daşgün de müsabakada ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. İlk yarı oyunun hakimiyetinin Atiker Konyaspor olduğunu belirten Daşgün şöyle dedi:

''İkinci yarı zaman zaman oyuna ortak olduk. Golden sonra çocukların morali bozuldu. Biz mücadelemizi ettik. Oyuncularımın mücadelelerinden memnunum. Oynadığımız 3 maç bizi kupada iddialı konuma getirdi. Son maça kadar iddiamız devam ederse, bunu zorlayacağız. Çıkabilirsek gruptan çıkacağız. Öncelikle hedefimiz bulunduğumuz ligden bir üst lige çıkmak. Kupadaki hedefimiz de gidebildiğimiz yere kadar gitmek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Daşgün'ün açıklamaları

-Kocaman'ın açıklamaları

HABER - KAMERA: MEHMET KAYHAN YILDIZ - KONYA /