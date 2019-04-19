Atiker Konyaspor gol çalıştı

Tolga YANIK / KONYA () - Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürürken oyuncular gol çalışması yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve toplu-topsuz ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Petar Filipovic ile Erdon Dacı katılmadı.

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