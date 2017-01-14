Atiker Konyaspor-Galatasaray soyunma odaları

Mehmet Kayhan YILDIZ-Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - GALATASARAY Teknik Direktörü Jahannes Riekerink, 1-0 kazandıkları Atiker Konyaspor karşılaşması sonrası düzenlediği basın toplantısında çok önemli bir rakibe karşı, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

İNANILMAZ TAKIM PERFORMANSI GÖSTERDİK'

İnanılmaz bir takım performansı gösterdiklerini belirten Riekerink, "Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Maçtan önce çok dile getirmek istemedik. Bu sebepten dolayı çok geniş bir kadromuz var. Oynayan arkadaşlarımız oynamayanları hiç aratmadı. Bugün sahaya bakın, herkesin verdiği inanılmaz bir mücadele var. Konya takımı çok zor ve iyi organize olan bir takım olduğunu biliyorduk. Kazandığımız için mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum’’ dedi.

‘HAKEM OLMAK ÇOK ZOR’

Atiker Konyaspor cephesinin tepkili olduğu belirtilerek hakemi nasıl bulduğunun sorulması üzerine Riekerink, şöyle dedi:

"Hakem olmak çok zor bir görev. İlk yarı gösterdiğim tepki tamamen o pozisyon icabı. Genel olarak bakıldığında hep hakemlere karşı saygılıyım. Hep o çizgimi biliyorum. Onları fazla zorlamıyorum. Onların zor bir iş yaptıklarını düşünüyorum. Maç boyunca lehinize veya aleyhimize kararlar oluyor. Bu sezon boyunca da devam ediyor. Sezon sonunda bir teraziye koysanız, belki biri ağır basabilir. Çok farklılıklar da olmaz. Her zaman hakemlere olan saygım sonsuz ve inanılmaz büyük’’ diye konuştu.

‘HAKEMİN OYUNCUMUZU ATMASIYLA PERT OLDUK’

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında hakeme tepki gösterdi. Hakem hatalarının aleyhlerine damga vurduğu maçlardan bir tanesini daha oynadıklarını söyledi. Kocaman, "Alıştık demek isterdik ama alıştık da demek istemiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında sahanın her yerini kullandıklarını ve mükemmel pozisyonlar yakaladıklarını anlatan Kocaman, "İkinci yarı 10-15 dakika dinlenmiş Galatasaray’ın sahada insityatif almak için hamle yapacağını biliyorduk. Bunun için 10-15 dakika sakin olmamız gerekiyordu. Ama geriye düştük. Ardından toparlamaya başladık. maçın genelinde çok formda gözükmeyen hakemin itirazdan dolayı oyuncumuzu atmasıyla pert olduk. parçalandık" dedi.

‘AYIP'

Hakemin Ali Çamdalı’yı kırmızı kart göstererek atmasını eleştiren Kocaman, şunları söyledi:

"Rakip oyuncular küfür edebiliyorken, topa vuruyorken, Ali Çamdalı ‘Korkuyorsunuz’ dediği için oyundan atıldı ve yapacak bir şey kalmadı. Ben de söylüyorum ‘korkuyorsunuz.’ Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bir taş üstüne taş koymaya çalışarak ilerleyeme çalışıyoruz. Ama ilerleyemiyoruz. Bir yere geliyor ve tıkanıyor. Bu ülkede çalışanlar ilerleyemeyecek mi? 6'ıncı 7'inci maç oldu. Herkese saygı gösteriyoruz. Saha içinde rakip oyunculara, rakip antrenöre, hakemlere saygı gösteriyoruz. Bizim gösterdiğimiz saygının onda birini göstersinler. Ayıp yani ya. Bu kadar kolay adam atılamaz. Atılmamalı. Böyle atılıyorsa oyuncu rakip oyuncularda atılmalı o zaman. Topa vur, rakibe dirsek at, küfür et, bir şey yok.’’