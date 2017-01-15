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Atiker Konyaspor-Galatasaray soyunma odaları (4)

CENGİZ ÖZYALÇIN: DOSTLUK İÇİNDE GEÇEN ZOR BİR MAÇTI Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Atiker Konyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada dostluk içinde zor geçen bir maç olduğunu belirterek, "Çünkü Konyaspor...

Atiker Konyaspor-Galatasaray soyunma odaları (4)

CENGİZ ÖZYALÇIN: DOSTLUK İÇİNDE GEÇEN ZOR BİR MAÇTI
Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Atiker Konyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada dostluk içinde zor geçen bir maç olduğunu belirterek, "Çünkü Konyaspor kendi sahasında 1 mağlubiyeti var, bunun dışında beraberlikleri var. O nedenle bugünkü maçımız zordu. İkinci devrede tam takıma yakın bir şekildeydi, Galatasaray ve maçın hakimiydi. Seyircinin beklentisi başka, sonuç kendi düşledikleri gibi değil. Bizi mutlu eden dostluğun kazandığı bir maç. Ben o nedenle Konyalı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir maçtı. Müthiş bir soğuk var. Burdan kupa maçı için Elazığ'a gideceğiz. Belki uçağımızın gitmeme durumu var. Ordan gelecez Karabük'e. Bu 10 günlük süre bizi Evliya Çelebi gibi yapıyor. Allah utandırmasın. Allah kalbimize göre verecek. Galatasaray çok zor koşullarda mücadele ediyor. Bizi bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.
Yeni transfer Garry Rodrigues'in iyi bir futbolcu olduğunuda belirten Özyalçın, "Az buçuk bi futbol yaşantım var. Her haliyle futbolcu olduğu belli. Fiziğiyle, topa hükmedişiyle tam bir futbolcu. Galatasaray'ın golüde o kanattan onun sayesinde oldu. Bruma'yla birlikte bu takımda çok iş yapacaklarını tahmin ediyorum. Allah utandırmasın." dedi.  

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