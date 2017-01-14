Atiker Konyaspor-Galatasaray Notlar

SPOR Toto Süper Lig’in ikinci yarısında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Atiker Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.RODRİGUES VE AHMET ÇALIK YEDEK SOYUNDUSarı kırmızılı ekibin Yunanistan’ın POAK takımından 1,5 Milyon Euro’ya 3,5 yıllığına transfer ettiği kanat oyuncusu Hollandalı Garry Rodrigues Atiker Konyaspor deplasmanında yedek olarak kadroda yer aldı. Gençlerbirliği’nden 2,5 milyon Euro ödenerek 4,5 yıllığına transfer edilen stoper Ahmet Çalık da yedek olarak soyundu.GALATASARAY’DA 3 KART CEZALISIGalatasaray’da kart cezalısı olan Chedjeu, Bruma ve Yasin Öztekin kadroda yer alamadı. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Jan Olde Riekerink, sakatlıkları bulunan Cenk Gönen, Serdar Aziz, Eray, Koray, Cavanda ve Sinan Gümüş de kadroda yer almadı.MUSLERA KALEDEAntalya kampında sol serçe parmağı kırılan ve yoğun bir tedaviye alınan tecrübeli file bekçisi Muslera, özel bir eldivenle deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında ilk 11’de yer aldı.GALATASARAY’DA 2 DEĞİŞİKLİKSpor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Kart cezalısı olan futbolculardan Yasin Öztekin ve Bruma yerine Hollandalı çalıştırıcı, Linnes ve Josue ile ilk 11'de yer verdi.YENİ TRANSFER FOFANA MAÇA YEDEK ÇIKTIAtiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, 2,5 yıllık sözleşme imzalanarak ekibe yeni kattığı Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana’yı yedek olarak soyundurdu.ATİKER KONYASPOR’DA 2 DEĞİŞİKLİKAtiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, Akhisar Belediyespor ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü. Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'inde bulunan Volkan Fındıklı ve Hadziahmetovic yerine Ali Turan ve Rangelov'u ilk 11'e dahil etti.TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ42 bin kişilik Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maça taraftarlar ilgi gösterdi. Yaklaşık bin sarı kırmızılı taraftar takımını desteklemek için tribünleri doldururken yeşil beyazlı tribünlerde ise yaklaşık 25 bin yeşil beyazlı taraftar karşılaşmayı izledi.GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİAtiker Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi Konya Büyükşehir Stadyumu’nda polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Taraftarlar üstleri aranarak içeriye alındı. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.FUTBOLCULARA SEVGİ GÖSTERİSİKarşılaşmadan önce ısınmak için sahaya çıkan Galatasaraylı oyunculara taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tezahüratlarla takım oyuncularına destek verdi. Atiker Konyasporlu oyuncularda taraftarları tarafından alkışlarla ve tezahüratlarla karşılandı.ŞEHİT POLİS SEKİN’İN OĞLU DA MAÇI İZLEDİGeçtiğimiz haftalarda İzmir Adliyesi’ne gerçekleştirilen terör saldırısında büyük bir kahramanlık örneği göstererek teröristlerle çatışan ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in oğlu Murat Tolunay Sekin de Atiker Konyaspor-Galatasaray maçını izledi. Yönetimin davetlisi olarak Konya’ya gelen şehit polis Sekin’in oğlu Murat Tolunay Sekin’e Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan tarafından üzerinde isminin yazdığı 42 numaralı yeşil beyaz forma hediye edildi. Futbolcular serenomiye şehit plis memuru Fethi Sekin'i olu Murat Tolunay Sekin ile birlikte ellerinde 'Vatan size minnetter' yazılı pankart ile çaktı. Ardınhdan da Atiker Konyasporlu futbolcular Tolunay Sekin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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