Atiker Konyaspor - Galatasaray maçından notlar

Tolga YANIK / KONYA, () - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta kapanış maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk etti.

Atiker Konyaspor ve Galatarasay, Spor Toto Süper Lig tarihinde 36'ncı kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 35 maçta sarı kırmızılıların ezici bir üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan maçlarda sarı kırmızılılar 27 maçı kazanırken, yeşil beyazlılar sadece 2 kez galip gelebildi. 6 maç ise berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 71 golüne karşın Atiker Konyaspor 20 golle karşılık verdi. Yeşil beyazlılar, sarı kırmızılı ekibe karşı son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında evinde oynadığı maçta 1-0 sonuçla almıştı. Ligin ilk yarısında oynanan maç ise 1-1 berabere sonuçlandı. Galatasaray haftaya 59 puanla 2'nci, Atiker Konyaspor ise 37 puanla 10'uncu sırada girdi.

ATİKER KONYASPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Sahasında Galatasaray'ı konuk eden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, geçen hafta deplasmanda oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ini koruyarak kadroda değişiklik yapmadı. Öte yandan teknik direktör Aykut Kocaman tarafından MKE Ankaragücü maçının kadrosuna alınmayan Adis Jahovic ise bu maçta tekrar kadroda yer aldı.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da ise teknik direktör Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında karşılaştıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Terim, Malatyaspor karşısında forma giyen Linnes ve Marcao'nun yerine Nagatomo ve Belhanda'ya forma şansı verdi.

ATİKER KONYASPOR'DA 3 EKSİK

Atiker Konyaspor'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Selim Ay ve Petar Filipovic, Galatasaray karşısında forma giyememeyecek.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasının 33'üncü dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marcao ve Sinan Gümüş, Atiker Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı. Marcao'nun çekilen MR sonucunda sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi. Öte yandan Martin Linnes de kafileyle birlikte Konya'ya gelmesine karşın kadro dışında kalan isimlerden oldu.

GALATASARAY'DA 3 OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı kırmızılı ekipte sarı kart sınırında bulunan Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir, bu maçta kart görmeleri durumunda 31'inci hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

ONUR KONUĞU DOĞAN HALİSDEMİR

15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeciler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, Atiker Konyaspor - Galatasaray maçının onur konuğu olarak tribündeki yerini aldı. Maç öncesi kulübü ziyaret eden Doğan Halisdemir'e kulüp başkanı Hilmi Kulluk ve yöneticiler tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Doğan Halisdemir ise üzerinde kardeşi Ömer Halisdemir'in isminin yazılı olduğu 51 numaralı formayı ve tabloyu kulüp yöneticilerine armağan etti. Maç öncesi taraftarları selamlayan Doğan Halisdemir'e taraftarlar karanfil atarak karşılık verdi.

JOSEF SURAL UNUTULMADI

İstikbal Mobilya Kayserispor maçı sonrası geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çekyalı futbolcusu Josef Sural için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Atiker Konyaspor resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcunun yaralandığını Josef Sural’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız.‬ Josef Sural’a Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, Alanyaspor kulübünün, camiasının acısını derinden paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

'BAŞIMIZ SAĞ OLSUN' PANKARTI

İki takım futbolcuları üzerinde Josef Sural'ın fotoğrafı bulunan 'Başımız sağ olsun Alanyaspor' yazılı pankartla sahaya çıktı.

TRİBÜNLERDEN TAKIMLARINA TAM DESTEK

Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan her iki takıma, taraftarlar tezahüratlarla destek verdi. Taraftarlar oyuncuları birer birer tribünlere çağırarak alkışladı. Sarı kırmızılı taraftarlar ise kendilerine ayrılan misafir tribününü tamamen doldurdu. Taraftarlar hep bir ağızdan 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', ''Çocuğa uzanan eller kırılsın' tezahüratları yaptı.

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