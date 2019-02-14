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Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı

Tolga YANIK / KONYA,() - Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü. Spor  Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla...

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı

Tolga YANIK / KONYA,() - Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.
Spor  Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı. 4 grupta oynanan 4’e 1 pas ve top kapma çalışması ile devam antrenman taktik çalışma ile sona erdi. 
Antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, Jens Jonsson katılmazken, Selim Ay ve Amir Hadziahmetovic takımla birlikte çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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