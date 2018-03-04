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Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Matalyaspor: 0-1

İsmail AKKAYA/KONYA,() STAT: Büyükşehir Belediye  HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Yugar Bebek (xx), Erkan Akbulut (xx) ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx) - Skubuc (xx), Ali Turan (x), Filipovic (x), Ferhat (x), Ömer Ali Şahiner (x) (Dk. 75 Orkan Çınar...

Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Matalyaspor: 0-1

İsmail AKKAYA/KONYA,()

STAT: Büyükşehir Belediye 
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Yugar Bebek (xx), Erkan Akbulut (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx) - Skubuc (xx), Ali Turan (x), Filipovic (x), Ferhat (x), Ömer Ali Şahiner (x) (Dk. 75 Orkan Çınar x), Moke (x)(Dk. 46 Fofana xx), Mehdi (xx), Milisovic (xx), Eto'o (xx) (Dk. 62 Volkan Şen  x), Jahovic (xx)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx) - Issam Chebake (xx), Sadık (x), Mina (xx), Doria (xx), Rahman (xx)(Dk. 90 Berk ), Azubuike (xx), Pereira (x)(Dk. 77 Gılberto  x), Aytaç (xx), Adem (x)(Dk.61 Sadıo Dıallo  x), Khaild (xxx)
GOLLER: Dk. 87 Khalid (Evkur Yeni Malatyaspor) 
SARI KARTLAR: Ali Turan, Mehdi (Atiker Konyaspor ) - Azubuike, Doria (Evkur Yeni Malatyaspor) 

Spor Toto Süper Lig de mücadele eden Atiker Konyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. 

8'inci dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
54'üncü dakikada Pereire'nin ceza sahası dışından sert şutu üstten auto çıktı. 
57'nci dakikada Eto'o'nun pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Fofana'nın şutunda top savunmadan döndü. 
79'uncu dakikada kısa pasla  ceza sahası dışında topla buluşan Khalid'in sert şutu yandan auto çıktı. 
80'inci dakikada Khalid'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gilberto'nun şutu üstten auta çıktı.
84'üncü dakikada topu sürükleyerek ceza sahasına giren Gilberto'nun şutunda,  kaleci Serkan'ın müdahalesiyle topu kornere gönderdi. 
87'nci dakika Mina'nın ortasında ceha sahasında topla buluşan Khali'in şutunda top filelerle buluştu. 0-1. 

Karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

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