Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, rakip oyuncuları eleştirerek, ''Her pozisyonda yerden kalkmayan oyuncular. Temas varken de, yokken de bizim oyuncularımıza kart aldırmak için çalıştılar'' dedi.

Atiker Konyaspor'un 1-1 berabere kaldığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Aykut Kocaman, Konyaspor ve Evkur Malatyaspor'un puan cetveli ve oyun tarzı yönünden birbirine yakın iki takım olduğunu belirtti.

Maçın ilk yarı Malatyaspor'un isteğine yakın bir oyun olduğunu ifade eden Kocaman, ''Özellikle ikinci bölgedeki pas trafiğini hızlandırarak, hücuma gidecek oyuncuları bulamadık. Cılız ataklar bulduk. Rakibimizi hırpalama şansımızı da bulamadık. Son derece hızlı gelen bir takımı son derece kolay şekilde bloke ettik. İkinci yarı direk toplarla başladık. Hem oyunun ritmi arttı, hem etkinliği arttı. Galibiyete doğru giderken, bir anda geriye düşmek bütün her şeyi berbat etti. Tekrar beraberliği yakalayıp, galibiyete gitmek kolay değildi. Zaten savunma kursusu sert bir takımla oynuyoruz" diye konuştu.

RAKİP OYUNCULARI ELEŞTİRDİ

Rakip oyuncuları eleştiren Kocaman, ''Her pozisyonda yerden kalkmayan oyuncular. Temas varken de, yokken de bizim oyuncularımıza kart aldırmak için çalıştılar. Ben oyuncularıma şunu söylüyorum; oyun içinde tabii ki bir takım aldatmalar olacak, çalım atmalar, taktikler geliştirmek olacak, ama bunlar meşru hareketler olacak. Meşru hareketler dışında hiçbir şey yapmayın diyorum. Ancak bu bizim sahada tabi kafa topuna çıkan oyuncunun yüzüne temas gelince yere atmayınca rakibin işine geliyor. Rakip aynı şeyi yaptığında kart zinciri içine giriyorsun. Yerlerde yatmalar hoş değil. Malatyaspor iyi bir takım" dedi.

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Maçın son dakikasında penaltı tartışmasına neden olan pozisyonla ilgili hakemi eleştiren Kocaman, ''Hakem tarafından kol sabit gibi düşünülerek karar verildi. Ancak çok net bir şekilde görünüyor ki, kol direkt olarak topa doğru gidiyor. Kol vücuda yapışık ama dirsekten açık, topa hamle olarak gidiyor. Maçın başından itibaren bir kaç haftadır Halil hoca sahalardan uzaktı. Kendi adımızı ve rakip adına formda görünmedi. Karar yetisinde yanlışlıklar vardı" şeklinde konuştu.

EROL BULUT: "1 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, ''Zor bir deplasmandı. Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Son dakikalara baktığımızda, kaybettiğimiz 2 puan var. Maçtan 3 puan alabilirdik. Maç bizim istediğimiz doğrultuda seyretti. İkinci yarı attığımız gol var. Atabileceğimiz gol vardı. 1 puan aldığımızdan dolayı mutluyum. Son dakikalarda 2 puan kaybetmenin de üzüntüsünü yaşıyorum" diye konuştu.

Hakem Halil Umut Meler'in kararlarıyla ilgili soru üzerine Bulut, ''VAR sistemi var. Sistemi izleyerek kararlarını verdiler. Hakem ne karar veriyorsa biz ona bir şey diyemeyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aykut Kocaman'ın açıklamaları

- Erol Bulut'un açıklamaları

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA /