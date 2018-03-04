Atiker Konyaspor- Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,()

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maçı kaybetmenin üzüntü verici olduğunu, geride 10 hafta kaldığını ve Konyaspor'un 10 haftada bunun üstesinden gelebilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Atiker Konyaspor'un kendi sahasına Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, çok enteresan bir maç olduğunu belirtti. Özdilek, maç ile ilgili şöyle konuştu:

''Maçı kaybetmek, üzüntü verici ve çok enteresan maç oldu. İyi savunma yapan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Öylede oldu. Ona rağmen Jahovic ile 2, Eto'o ile 1 çok net pozisyon bulduk, ama golü bulamadık. İkinci yarı kenarlardan hızlı oyuncuları oyuna alarak pozisyon alabilir miyiz dedik, ama maalesef beklediğimiz bu üretkenliği sağlayamadık. Berabere bitebilir derken, bir gol yedik. Psikolojisi kolay olan bir maç değildi. Moral olarak üzüldüm. Bu takımda travma yaratabilir mi, buna bakacağız. Geride 10 haftamız kaldı. Konyaspor, 10 haftada bunun üstesinden gelebilecek güce sahip. Takımı daha iyi yere getirmek için, birlik içinde olunması lazım. Kafayı öne eğmeye gerek yok. Daha iyi mücadele etmemiz lazım.''

Özdilek, Eto'o'nun ikinci yarı oyundan alınmasıyla ilgili gelen soru üzerine, Eto'o'nun fiziksel olarak zorlu bir süreçten geçtiğini ve maçın ikinci yarısı çok net pozisyon yakaladığını hatırlattı. Özdilek, kenarlardan hızlı ve çabuk oyuncularla, oyunu desteklemeyi düşündüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

EROL BULUT: "6 PUANLIK MAÇ OLDU"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, aldıkları sonuçtan memnun olduklarını ifade ederek, ''Bugün bizim için çok önemli bir maçtı. 6 puan değerinde, hatta ondan fazlasıydı. 3 puan almamız muhteşem oldu. 1 puan almamızda iyi olacaktı. Konyaspor, geçen Beşiktaş karşısında iyi oynadı ve Avrupa'da çok iyi işler yaptı. Biz defansta iyi oynadık. İstediğimiz oyunu iyi sergiledik. İyi çıkışlar yaptık. Hücumda bireysel hatalar yaptık. Onları telafi etmek gerekiyor. Aldığımız 3 puandan çok mutluyuz'' dedi.

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