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Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: 5-0

İsmail AKKAYA/KONYA,() - STAT: Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER:  Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşcıoğlu (xx)  ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Skubic (xxx), Ali Turan (xx), Selim Ay (xx), Ferhat (x), Jonsson (xx),...

Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor: 5-0

İsmail AKKAYA/KONYA,() -
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER:  Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşcıoğlu (xx) 
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Skubic (xxx), Ali Turan (xx), Selim Ay (xx), Ferhat (x), Jonsson (xx), Öme Ali Şahiner (xxx) (Dk.82 Orkan Çınar x), Mehdi (xxx), Milosevic (xx), Fofana (xx)(Dk.78 Volkan Şen xxx), Eto'o (xxx) (Dk.76 Jahovic x)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan (x), Santos (x), Boye (xx), Byarsmyr (x), Hakan Bilgiç (xx), Hakan Arslan (x), N'Dinga  (xx)(Dk. 66 Rochet  x), Bıfouma (x), Robinho(x) (Dk. 46 Henri Saivet x), Emre Kılınç (xx), Kone (xx)(Dk. 72 Muhammet Demir x)
GOLLER: Dk. 15 Skubic, Dk. 59 Mehdi, Dk. 68- 74 Eto'o, Dk. 86 Volkan Şen  (Atiker Konyaspor) 
SARI KARTLAR:  Ali Turan, Orkan Çınar ( Atiker Konyaspor) 
KIRMIZI KART : Dk.65  Tolgahan (Sivasspor)
Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 5-0 mağlup etti.  
11'inci dakikada Robinho'nun ceza sahası önünde kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı, yatarak müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı. 
15'inci dakikada Eto'o'un ceza sahasın dışından sert şutunda kaleci Tolgahan, müdahale etti. Tolgahan'dan dönen topu takip eden Skubic'in şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0. 
24'üncü dakikada Eto'o'nun pasıyla topu sürükleyerek ceza sahasına giren Ömer Ali Şahiner'in şutunda kaleci Tolgahan müdahale etti. Dönen topu defans uzaklaştırdı. 
30'uncu dakikada ceza sahasının sağ köşesinden Bıfouma'nın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Kone'nın kafe vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı, müdahale ederek topu kornere çeldi. 
42'nci dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Milisovic'in şutunda top yandan auta çıktı. 
59'uncu dakikada Ali Turan'un pasında ceza sahasının önüne kadar yaklaşan Mehdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 2-0. 
65'inci dakikada Selim Ay'ın, Ömer Ali Şahiner'e uzun pasında kaleci Tolgahan ceza sahası dışında elle topa müdahale etti. Hakem Fırat Aydınus, kaleci Tolgahan'ı kırmızı kartla oyun dışı bırakdı. Bunun üzerine N'Dınga oyundan çıkarken ikinci kaleci Rochet oyuna girdi.
68'inci dakikada Eto'o'nun ceza sahası yayı içinde kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Rochet'in sağından ağlara gönderdi: 3-0. 
74'üncü dakikada topla ceza sahasına giren Ömer Ali Şahiner'in pasında Eto'o'un şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 4-0. 
86'ncı dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında bulunan Volkan Şen'in plase vuruşunda top filelerle buluştu: 5-0.
Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

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