Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı : 41 ölü
El Bab'da bomba yüklü araçla...
El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı, çok sayıda yaralı var
El Bab'da bomba yüklü araçla...
ABD'nin AB elçisi olması beklenen Malloch: AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
AB Türkiye'yi üye olarak almayacak
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...

Atiker Konyaspor'dan Trabzonspor'a 900 liraya bilet

ATİKER Konyaspor, yarın kendi sahasında taraftarı cezalı olan Trabzonspor maçında rakip takımın seyircileri için bilet fiyatını, 900 lira olarak açıkladı. Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'inin 20'inci haftasında...

Atiker Konyaspor'dan Trabzonspor'a 900 liraya bilet
ATİKER Konyaspor, yarın kendi sahasında taraftarı cezalı olan Trabzonspor maçında rakip takımın seyircileri için bilet fiyatını, 900 lira olarak açıkladı.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'inin 20'inci haftasında kendi sahasında oynadığı Antalyaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı karar gereği,  25 Şubat Cumartesi günü yine kendi sahasında oynayacağı Trabzonspor maçını taraftarsız oynayacak. 
Atiker Konyaspor yönetimi de bugün misafir takım Trabzonspor'un taraftarının bilet fiyatını 900 lira olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından biletler saat 11.00'den sonra satışa çıkartıldı.
Atiker Konyaspor Kulübü yetkilileri, bilet fiyatlarını 900 lira olarak açıklamalarındaki nedeninin Trabzonspor Kulübü, ya da bordo mavili takımın taraftarıyla ilgisi olmadığını, sadece PFDK'nin haksız yere verdiklerine inandıklarını kararı tepki göstermek amacıyla olduğunu iddia ettiler.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.