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Atiker Konyaspor'dan Trabzonspor'a 900 liraya bilet (3)

BİLET FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ Atiker Konyaspor Kulübü daha önce 900 lira olarak açıkladığı misafir takım taraftar bilet fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Atiker Konyaspor...

Atiker Konyaspor'dan Trabzonspor'a 900 liraya bilet (3)

BİLET FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ
Atiker Konyaspor Kulübü daha önce 900 lira olarak açıkladığı misafir takım taraftar bilet fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Atiker Konyaspor Kulübü olarak, bir süredir atmış olduğumuz sporda centilmenlik adımlarının aksine, haksız ve orantısız cezalar almaktayız. Buna karşı çarpıcı ve ses getiren bir tepki olarak, büyük taraftarımızdan tamamen yoksun bir şekilde oynayacağımız Trabzonspor karşılaşmasında misafir takım taraftarlarına daha önce örneğini yapmadığımız bir şekilde yüksek fiyatlı bilet uygulamasında bulunduk. Muhataplarının aksine, Atiker Konyaspor camiasının ve Konya halkının içindeki vicdan ve adalet duygusu hiçbir zaman ölmeyecektir.
Trabzonspor'un değerli başkanı Sayın Muharrem Usta'nın yapmış olduğu yapıcı açıklamalar, Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ ve TFF Başkanvekili Sayın İbrahim Usta'nın ısrarlı ricaları tarafımızca dikkate alınmıştır. Şehrimizin yöneticilerinin, Spor Genel Müdürümüzün ve Büyük Konyaspor taraftarının da görüşünü alarak ama her şeyden önce dost olarak gördüğümüz ve yarın ki maçta centilmence yalnızca kendi takımını destekleceğini umduğumuz Trabzonspor taraftarının mağdur olmaması amacıyla 900 TL olan bilet fiyatını 120 TL'ye düşürmüş bulunmaktayız. Umarız ki, adalet dağıtmakla görevli kişi ve kurumlar bizleri bir daha bu tür önlemler almak durumunda bırakmazlar." denildi. 

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