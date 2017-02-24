Atiker Konyaspor'dan Trabzonspor'a 900 liraya bilet (2)

ATİKER KONYASPOR'DAN BİLET FİYATI AÇIKLAMASI

Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, kendi taraftarları cezalı olduğu için yarın sahalarında oynayacakları lig maçında Trabzonsporlu seyirciler için 900 TL olarak belirledikleri bilet fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bilet fiyatlarını Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tepki göstermek için yüksek tuttuklarını belirten Erhan Gökmen, şunları söyledi:

"HAKSIZ VE ORANTISIZ CEZAYDI"

"PFDK'nin Atiker Konyaspor–Antalyaspor A.Ş. maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili almış olduğu ceza ve Tahkim Kurulu’nun bu haksız ve orantısız cezaları onaması vicdanları yaralamıştır. Atiker Konyaspor camiası bu cezayı kesinlikle hak etmemiştir. Açıklanan bilet fiyatları Antalyaspor maçında tribünlerde yer almadığı halde Trabzonspor maçını izlemesi engellenen 11 bin kombine sahibine, Milli Takımı yeniden ayağa kaldırmış olan Konya taraftarına ve Konya şehrine yapılan haksızlığa tepki niteliğindedir. Konyaspor ile Trabzonspor’un geçmişten bugüne gelen iyi ilişkileri ve dostluğu tüm spor camiasının malumudur. Trabzonspor camiasının bu konuda bizi anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz.''

FOTOĞRAFLI