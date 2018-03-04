Atiker Konyaspor'dan Sergen Yalçın açıklaması

"Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşılmıştır"

KONYA, ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'ın getirildiğini açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.