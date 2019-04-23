Atiker Konyaspor'da yöneticilerin koltuklarına çocuklar oturdu

Tolga YANIK/KONYA, ()

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk ve başkan yardımcıları Celalettin Yılmaz ile Zahir Renklibay görevlerini Atiker Konyasporlu minik taraftarlara devretti. Hilmi Kulluk'un yerine koltuğa oturan Ebrar Sena Çetinkaya Aykut Kocaman ile 5 yıllık anlaşma imzalamak istediğini ve deplasman yasaklarının kalkması için çaba harcayacağını söyledi.

Kulüp binasında gerçekleşen haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına Atiker Konyasporlu küçük taraftarlar da katıldı. Beşiktaş ile oynanan müsabakada Adis Jahovic'in attığı gole sevinen sonrasında ise golün iptal edilmesiyle birlikte tribünde dakikalarca ağlayan Utku Enes Konur, babasıyla birlikte yıllardır tribünlerde yeşil beyazlı renklere gönül veren Ebrar Sena Çetinkaya ile Asayiş Şubesi'ne bağlı Yunus timlerinde görev yaparken şehit olan ve organları 3 vatandaşa bağışlanan polis memuru İsmail Yalçın'ın oğlu Yusuf Buğra Yalçın, kısa süreliğine Atiker Konyaspor'un başkan ve başkan yardımcılıkları görevlerini üstlendiler.

AYKUT HOCAYLA 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTİYORUM

Hilmi Kulluk'un görevini devralan Ebrar Sena Çetinkaya Aykut Kocaman ile 5 yıllık anlaşma imzalamak istediğini, deplasman yasaklarının kalkması için çaba harcayacağını, gelecek sene bütün takım taraftarlarını Konya'da misafir etmek istediklerini ve yeni nesil Konyasporlu gençlerin tribünlerde yer alması için okul tribünü projesini hayata geçireceğini söyledi.

Başkan yardımcısı Okay Tınkır'ın taraftarlarımıza bir mesajınız var mı? şeklindeki sorusu üzerine ise "Taraftarlarımız sakin olsun. Gelecek sezon Süper Lig'de ses getirecek ve gurur duyacağımız bir Konyaspor olacak." şeklinde cevap verdi.

Utku Enes Konur ve Yusuf Buğra Yalçın ise yaptıkları açıklamada Başkanın doğru söylediğini ve Konyaspor'un bunu başarabilecek güçte olduğunu ifade ettiler.

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