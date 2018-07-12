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Atiker Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK/KONYA,() BİRİNCİ etap kamp çalışmaları için Bolu Gerede’de bulunan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde koşu-ısınma hareketleri ile başlayan antrenman,...

Atiker Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK/KONYA,()

BİRİNCİ etap kamp çalışmaları için Bolu Gerede’de bulunan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde koşu-ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, top kapma çalışması ile devam etti. Futbolcular, Kaleciler Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Taşkıran ve Ahmet Çolak’ın koruduğu kalelere şut ve gol çalışması yaparken, antrenman minyatür kalelerde oynanan maç ile sona erdi.
Öte yandan yeşil beyazlı ekip Romanya ligi ekiplerinden CSM Politehnica Iaşı ile bugün özel maçta karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

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