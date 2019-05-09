Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK / KONYA () - Atiker Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını devam etti. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, topla yapılan ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. 10'a 10 topla oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamladı. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Selim Ay, Moryke Fofana, Yevhen Opanasenko, Petar Filipovic’in yanı sıra ameliyat olan Fallou Diagne katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)