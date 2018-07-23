Atiker Konyaspor'da neşeli antrenman

Tolga YANIK/KONYA,()



ATİKER Konyaspor, ikinci etap kamp hazırlıklarını Hollanda'da sürdürüyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, tedavi olan Serkan Kırıntılı, Uğur Demirok ve Petar Filipovic katılmazken, Musa Araz ise takımla birlikte çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, üç grupta oynanan 5’e 2 ile devam etti. Oyuncular daha sonra üç takıma ayrılarak turnuva maçları oynadı. Oyuncuların antrenman sırasında oldukça neşeli olduğu gözlendi.

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- Antrenmandan detaylar

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