Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile çürüttü
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile...

Atiker Konyaspor'da MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor

Tolga YANIK / KONYA () - Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti. Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, bir günlük...

Atiker Konyaspor'da MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor

Tolga YANIK / KONYA () - Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 2 grupta oynanan 6’ya 3 ile devam eden antrenman minyatür kalelerde oynanan topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ile tamamlandı.
Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, Deni Milosevic, Moryke Fofana ve Petar Filipovic katılmadı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328