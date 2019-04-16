Atiker Konyaspor'da MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor

Tolga YANIK / KONYA () - Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 2 grupta oynanan 6’ya 3 ile devam eden antrenman minyatür kalelerde oynanan topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Serkan Kırıntılı, Volkan Fındıklı, Deni Milosevic, Moryke Fofana ve Petar Filipovic katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)