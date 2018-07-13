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Atiker Konyaspor'da kamp hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK/KONYA,() Atiker Konyaspor, birinci etap kampı için bulunduğu Bolu Gerede'de hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana CSM Politehnica Iaşı maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular...

Atiker Konyaspor'da kamp hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK/KONYA,()

Atiker Konyaspor, birinci etap kampı için bulunduğu Bolu Gerede'de hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana CSM Politehnica Iaşı maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, aynı maçta sakatlanan ve tedavilerine başlanan Selim Ay ve Vedat Bora ise antrenmana katılmadı. Diğer oyuncular koşu, çabukluk ve 5'e 2 ile başlayan antrenmanı çıkış koşuları ile tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

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