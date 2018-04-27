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Atiker Konyaspor'da kahvaltılar Volkan Şen'den

Tolga YANIK / KONYA,() - ATİKER Konyaspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda bir araya geldi. Spor Toto Süper Lig’in 31'inci haftanın kapanış maçında 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan...

Atiker Konyaspor'da kahvaltılar Volkan Şen'den

Tolga YANIK / KONYA,() - ATİKER Konyaspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda bir araya geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 31'inci haftanın kapanış maçında 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli kahvaltıda buluştu. Volkan Şen'in ev sahipliğinde yapılan kahvaltıda futbolcuların keyifli olduğu gözlendi. Öte yandan yeşil beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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