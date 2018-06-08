Atiker Konyaspor'da Hilmi Kulluk dönemi

Tolga YANIK/KONYA,()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda oyların 95'ini alan Hilmi Kulluk başkanlığa seçildi.

Eski yöneticiler Zeki Çimen, Mustafa Oral ve Hilmi Kulluk'un başkanlık için yarıştığı olağanüstü genel kurula kayıtlı 193 delegeden 179'u katıldı. Genel kurula mevcut başkan Fatih Yılmaz, eski başkanlardan Ahmet Şan ve Bahattin Karapınar da katıldı. Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın divan başkanlığında yapılan kurulda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile mali raporların okunup ibra edilmesinin ardından kulüp tüzüğünde yapılan değişiklikler hakkında üyelere bilgi verildi. Daha sonra tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.

"5 MİLYON EURO BORCUMUZ VAR"

Genel kurulda konuşan mevcut başkan Fatih Yılmaz, "Konyaspor yönetimine katıldığım dönemde 20 milyon Euro borç vardı. Biz sadece elimizi değil bütün bedenimizi taşın altına koyduk. Şu anda borcumuz sadece 5 milyon Euro civarında. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı aldık. Aynı zamanda alt yapıda da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bundan 3-5 yıl sonra Konyaspor'un sırtı yere gelmeyecek ve as takımın oyuncuları altyapıdan çıkacaktır. Biz yönetim olarak yüreğimizi ortaya koyduk ve takımı ligden düşürmedik. Takımı huzur içinde devredeceğiz." dedi.

ATİKER KONYASPOR ESKİ BAŞKANI AHMET ŞAN : "FETÖ KURBANIYIM"

Telefonunda FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'bylock' çıktığı gerekçesiyle yargılanan ve yargılama sonucu beraat eden Atiker Konyaspor eski başkanı Ahmet Şan ise kendisinin FETÖ kurbanı olduğunu söyledi. Şan, "Konyaspor başkanı bu duruma düştü diye zil takıp oynayanlar, takım ligden düşsün diye ümit eden insanlar vardı. Ben FETÖ'nün kurbanı oldum. Konyaspor benim için bir sevdadır. Ben başkanlığı bıraktıktan sonra bile tesislere giderek üzerime düşeni yaptım. Elimden ne gelirse halen daha yapmaya hazırım. Hiç kimse Konyaspor'a zarar vermesin." dedi.

Şan'ın konuşması sırasında delege olan Şemsettin Beştav, 'Konyaspor'u bitirdin.' diye karşılık vermesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik divan başkanının araya girmesi ile sona erdi.

YENİ BAŞKAN HİLMİ KULLUK OLDU

178 delegenin oy kullandığı genel kurulda oyların 3'ü geçersiz sayıldı. Oyların 58'in Zeki Çimen, 22'sini Mustafa Oral alırken, 95 ol alan Hilmi Kulluk ise Atiker Konyaspor'un yeni başkanı oldu. Kulluk seçimin ardından yaptığı konuşmada delegelere teşekkür ederken, Konyaspor için ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını söyledi.

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