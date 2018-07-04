Atiker Konyaspor'da hedef ilk 10

Teknik direktör Çalımbay: "Ligi ilk 10 içinde bitirmeyi hedefliyoruz"



Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu),()

Atiker Konyaspor, Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıkları için kamp çalışmalarına başladı. Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim hedefimiz üst sıralar. İlk 10’un içinde olmamız gerekir ama tabii ki çok iyi bir yerde olmamız gerekiyor" dedi.

Atiker Konyaspor, dün akşam saatlerinde kamp için Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan bir otele yerleşti. Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun mazereti nedeniyle yer almadığı kampa 25 futbolcu katıldı. Yeşil beyazlı ekip, bugün ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Şu anda bu ilk günümüz. Sabah fiziğe dayalı koşular yaptık. Ayrıca topla çalışmalar da yapıyoruz. Bundan sonraki çalışmamız bu şekilde. Sabah ayrı, akşam ayrı çalışmalara başladık. Gayet iyi gidiyor. Sadece birkaç sakat arkadaşımız var. Bir de inşallah yetiştirebilirsek transferlerimiz olacak. Onlar da geldiği zaman tam kadro çalışacağız. Buradaki çalışmalarımız olsun, yurtdışındaki çalışmalarımız olsun hepsinin dört dörtlük geçmesi gerekiyor. Bunun için de uğraşıyoruz. Çalışma ortamımız çok iyi. Avrupa’ya giderek maçlar oynayacağız. Maçlarımızı çok iyi bir şekilde geçip, sonra da lige hazır bir şekilde geri döneceğiz. Şu anda 25 oyuncumuz var. 8 de altyapıdan arkadaşımızı aldık. Normalde Eto'o'nun ayın 1'inde gelmesi gerekiyordu. Ama bir mazereti vardı. Biz de yönetimle görüşmesini söyledik. Şimdi yönetimle görüşecekler. Ona göre gelecek" dedi.

Transfer çalışmaları ile ilgili de konuşan Çalımbay şöyle dedi:

"Transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetimle sürekli irtibat halindeyiz. Hedeflediğimiz oyuncuları almak istiyoruz ama tabii ki bunlar birden bire olacak şeyler değil. Biraz uğraşmak gerekiyor. Bulduğumuz oyuncuların bazılarıyla istediğimiz şekilde anlaşamıyoruz. Bazıları bizim istediğimiz gibi olmuyor. Onun için de ilk kampımız bitene kadar inşallah hepsini gerçekleştireceğiz. Fazla bir transfer yapmak istemiyorum. En fazla 4-5 transfer istiyoruz, o da eksik bölgelere. Örneğin sol bekimiz Eren gitti. Onun yerine bir arkadaş almak istiyoruz. Giden oyuncuların yerine oyuncu almaya çalışıyoruz. Keşke yerli olsa da alsak ama bazen maalesef yabancı oyuncu alıyoruz. Yerli de yabancı da bizim için fark etmez. Ama önemli olan takıma iyi oyuncuyu katmak."

HEDEF İLK 10

Yeni sezonda hedeflerinin üst sıralar olduğunu ifade eden Çalımbay, "Bizim hedefimiz üst sıralar. İlk 10’un içinde olmak istiyoruz" diye konuştu.



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