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Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig’in 30'uncu haftasında 29 Nisan Pazartesi günü sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını...

Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
Atiker Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig’in 30'uncu haftasında 29 Nisan Pazartesi günü sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. İkinci bölümü sahada gerçekleşen antrenman çabukluk hareketleri ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı, Selim Ay, Petar Filipovic, Abdou Razack Traore, Deni Milosevic katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

 

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