Atiker Konyaspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK / KONYA,() - Atiker Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman koşu ve çabukluk hareketleri ile başladı. İki grupta oynanan 6’ya 3 ile devam eden antrenman topla oyun ve çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı, Selim Ay, Petar Filipovic ile Moryke Fofana katılmadı.

(FOTOĞRAFLI)

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