Atiker Konyaspor'da Diagne sezonu kapattı

Tolga YANIK/KONYA, ()-



ATİKER Konyaspor'un Senegalli 29 yaşındaki defans oyuncusu Fallou Diagne, menisküs ameliyatı sonrası sezonu kapattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Fallou Diagne Almanya'da başarılı bir sağ diz dış menisküs ameliyatı geçirdi. Diagne'nin tedavisine cuma gününden itibaren kulübümüzde başlanacaktır" denildi.

Tecrübeli futbolcu bu sezon 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçta yeşil beyazlı formayı giydi.

TRABZON MAÇINDA DEFANS YOK

Diagne'den önce yeşil beyazlı ekipte Petar Filipovic de geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapatmıştı. Bu hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Konyaspor'da, Diagne ve Filipovic'in sezonu kapatması, Selim Ay'ın sakatlığı, Ali Turan'ın ise kart cezalısı olması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman'ın elinde alternatif olarak Uğur Demirok kaldı. Tecrübeli teknik adamın Trabzonspor maçında Uğur'ın yanında orta saha oyuncusu olan Volkan Fındıklı'yı oynatması bekleniyor.

(FOTOĞRAFLI)