Atiker Konyaspor'da Alanyaspor mesaisi ara vermeden başladı

Tolga YANIK/KONYA, ()-

ATİKER Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 31'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Atiker Konyaspor, Galatasaray maçının ardından ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Galatasaray maçının ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ve minyatür kalelerde topla oyun ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çamdalı, Selim Ay ile Petar Filipovic katılmadı.

FİLİPOVİC AMELİYAT OLDU

Öte yandan dizinde sakatlık bulunan Petar Filipovic ise ameliyat oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Petar Filipovic'e dün Almanya'nın Augsburg şehrinde ameliyat oldu. Dr. Ulrich Boenisch daha önce Filipovic'in sol diz ön çapraz bağ tamirini yapmıştı. Aynı doktor tarafından futbolcumuza dün başarılı bir operasyonla menisküs tamiri gerçekleştirildi. Filipovic'in rehabilitasyonuna bu hafta içinde kulübümüzde başlanacak" denildi.

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- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)