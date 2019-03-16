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Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor maçından notlar

Konyaspor taraftarı Polonya'da öldürülen Furkan'ı unutmadı Tolga YANIK/KONYA, ()- ATİKER Konyasporlu taraftarlar, Polonya'da öldürülen üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ı (21) unutmadı. Taraftarlar tribüne 'Şehit oldu Furkan...

Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor maçından notlar

Konyaspor taraftarı Polonya'da öldürülen Furkan'ı unutmadı

Tolga YANIK/KONYA, ()-

ATİKER Konyasporlu taraftarlar, Polonya'da öldürülen üniversite öğrencisi Furkan Kocaman'ı (21) unutmadı. Taraftarlar tribüne 'Şehit oldu Furkan acımız Kocaman' pankartı astı.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi Atiker Konyaspor taraftarı, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya’nın Wroclaw kentinde geçtiğimiz cumartesi günü bıçaklanarak öldürülen Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Furkan Kocaman'ı unutmadı. Taraftarlar tribünlere ''Şehit oldu Furkan acımız Kocaman' pankartı asarak, 'Furkan ölmedi kalbimizde yaşıyor. Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye tezahürat yaptılar. Yeşil beyazlılar ayrıca kollarında Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın silüetinin olduğu formayla sahaya çıktı. Müsabaka öncesi Çanakkale Şehitleri için ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

(FOTOĞRAFLI)

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