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Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () STAT: Konya Büyüşehir Belediye Stadı HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Serkan Olguncan (xx),  Hakan Yemişken (xx) ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Douglas (xx), Vukovic (xx), Volkan (xx), Skubic (xxx),...

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, ()
STAT: Konya Büyüşehir Belediye Stadı
HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Serkan Olguncan (xx),  Hakan Yemişken (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx)- Douglas (xx), Vukovic (xx), Volkan (xx), Skubic (xxx), Ali Çamdalı (xx), Jonsson (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk.60 Rangelov x), Milosevic (xxx) (Dk.90+1 Can Demir), Ömer Ali (xx), Bajic (xxx) (Dk.71 Hadziahmetovic x)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan (xx)- Dhurgham İsmail (xx), Oboabona (xx), Ümit Kurt (xx), Özgür Çek (xx) (Dk.86 Oğuz Han Aynaoğlu), Jantscher (xx), Saadane (xx), Ahmet İlhan (xx) (Dk.66 Edomwonyi x), Recep Niyaz (xxx) (Dk.71 Oğulcan Çağlayan x), Mehmet Akyüz (xx), Kweuke (xx)
GOLLER: Dk.4 Milosevic, Dk.59 Bajic, (Atiker Konyaspor), Dk.35 Recep Niyaz, (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Douglas, Vukovic, Bajic, Ali Çamdalı, (Atiker Konyaspor), Saadane, Edomwonyi, (Çaykur Rizespor)
SPOR Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
2'nci dakikada Özgür Çek'in soldan ceza sahasına ortasında defansı aşan topla buluşan Kweuke'nin sert şutunu kaleci Serkan topu kornere çıkardı.
4'üncü dakikada Atiker Konyaspor atağında Douglas'ın sağdan kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Milosevic'in kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0. 
22'nci dakikada Bajic'in ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Halil İbrahim'in şutu yan ağlarda kaldı. 
30'uncu dakikada Ahmet İlhan'ın sağdan ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Kweuke'nin yatarak kafa vuruşu direkten döndü. Topu defans uzaklaştırdı. 
35'inci dadikada Çaykur Rizespor atağında Dhurgham İsmail'in soldan ortasında ceza yayı önünde topa hakim olan Ali Çamdalı kaleci Serkan Kırıntılı'ya geri pas verdi. Araya giren Recep Niyaz düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1.
38'inci dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Dhurgham İsmail'in sert şutu az farkla üstten auta çıktı. 
51'inci dakikada Ahmet İlhan'ın sağdan ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Kweuke'nin kafa vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı. 
59'uncu dakikada Ali Çamdalı'nın ara pasında ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Bajic'in yerden sert şutunda top filelerle buluştu: 2-1. 
84'üncü dakikada Milosevic'in pasıyla topla buluşan Hadziahmetovic'in yaklaşık 30 metreden sert şutu az farkla üstten auta çıktı.  
Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile bitti.

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