Atiker Konyaspor, Bolu kampını tamamladı

Tolga YANIK/KONYA,()

Atiker Konyaspor, 12 gün süren Bolu Gerede kampını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

2018-2019 sezonunun hazırlıklarını 4 Temmuz'dan bu yana Bolu'nun Gerede İlçesi'nde sürdüren yeşil beyazlılar, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla 12 gün süren birinci etap kampını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay, Abdou Razack Traore, Musa Araz ve Vedat Bora'nın yanı sıra, Dünya Kupası final maçı için FİFA'nın davetlisi olarak Rusya'ya giden Samuel Eto'o katılmadı. Oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan, tempolu koşu ve 5'e 2 ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

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