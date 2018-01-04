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Atiker Konyaspor, Beşiktaşlı oyunculara talip

İsmail AKKAYA,() -ATİKER Konyaspor, ara transfer döneminde takıma takiviye oyuncular kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı kulübün transfer listesinde Beşiktaşlı futbolcular Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Kardemir...

Atiker Konyaspor, Beşiktaşlı oyunculara talip

İsmail AKKAYA,() -ATİKER Konyaspor, ara transfer döneminde takıma takiviye oyuncular kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı kulübün transfer listesinde Beşiktaşlı futbolcular Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Kardemir Karabüksporlu Mustapha Yatabare, Andre Biyogo Poko ile Bulgaristan'da Ludogorets Razgrad'da forma giyen Claudiu Keseru yer alıyor. 
BEŞİKTAŞLI OYUNCULARA TALİP 
Ligin ilk yarısı istediği başırı yakalayamayan Atiker Konyasyor, ara transefer dönemini iyi değerlendirmek isterken,özellikle Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan forvet oyuncu Mustafa Pektemek ve genç kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı renklerine bağlamak istediği belirtildi. Yeşil- Beyazlı kulübün ayrıca Kardemir Karabükspor'da forma giyen forvet Mustapha Yatabare ile transfer görüşmelerinde sona gelindiği ve bir kaç güne kadar imza atılmasının beklenildiği öğrenildi. Konyaspor transfer listesinde yine Kardemir Karabükspor'dan orta saha oyuncusu Andre Biyogo Poko'da yer alıyor. 
FOTOĞRAFLI 
Görüntü Dökümü
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- Futbolcuların düz koşu yapması 
- Isınma hareketleri 
- Antrenmandan detay
 

 

 

 

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