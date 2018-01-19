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Atiker Konyaspor, Beşiktaşlı Orkan Çınar'ı renklerine bağladı

ATİKER Konyaspor, Beşiktaşlı oyuncu Orkan Çınar'ı, sezon sonuna kadar kiralayarak, renklerine bağladı.  Süper Ligde mücadele eden Atiker Konyaspor, kötü gidişata dur demek için ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor....

Atiker Konyaspor, Beşiktaşlı Orkan Çınar'ı renklerine bağladı
ATİKER Konyaspor, Beşiktaşlı oyuncu Orkan Çınar'ı, sezon sonuna kadar kiralayarak, renklerine bağladı. 
Süper Ligde mücadele eden Atiker Konyaspor, kötü gidişata dur demek için ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Kardemir Karabükspor'da forma giyen Yatabare'yi renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş'ta forma şansı bulumayan kanat oyuncusu Orkan Çınar'ı, sezon sonuna kadar kiradı. Orkan Çınar'ın, bugün Konya'ya gelerek imza atması bekleniyor.

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