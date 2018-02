Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından

İsmail AKKAYA - Tolga YANIK / KONYA, ()

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kazanabilecekleri bir maçta 2 puan kaybettiklerini ve maç için algı operasyonunun yapıldığını ileri sürdü.

Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçta algı operasyonunun olduğunu ileri sürdü ve hakemi eleştirdi.

Güneş, şunları söyledi:

''Kazanmak için sahaya çıktık. Oyun oynayarak kazanılacağını düşündüğümüz bir maçtı. Oyunun kontrolü bizdeydi. İlk yarının son 10 dakikasına kadar bizdeydi. İkinci yarıda gol yiyene kadar hakimiyet bizdeydi. Özellikle ikinci yarı futbol dışına çıktı olaylar. Pepe’nin sarı kartı da diğer sarı kartta, Talisca’yı da olumsuz etkiledi, diğer oyuncularımızı da etkiledi. Oyun algı operasyonu içerisinde başka boyuta gitti. Burada bizim hatamız da var. Çünkü hiçbir şeye sinirlenmeden oynamamız gerekiyordu. Enerjimizi, gücümüzü artıracağız. Sinirlerimizi atıp oyun kontrolünü elimizde tutmamıza rağmen düşündüğümüz oyunu yansıtamadık. Oyun hakimiyeti bizdeydi ama disiplinli ve görerek oynama düşüncemiz tamamen dağıldı. Hem oyun hem pozisyon üstünlüğümüze rağmen 3 puan kazanmamız gerekirken, 1 puan kazanmak isteyen takımın başarılı olduğu, bizim de 2 puan ve 2 oyuncu kaybettiğimiz bir maç oldu. Üzgünüz. Çok rahat kazanacağımız hatta farklı kazanacağımız maçta beklenmeyen şekilde 2 puan kaybettik."

Hakem ile ilgili soru üzerine Güneş, şöyle konuştu:

''Pepe ve Talisca’ya gösterilen kartlar daha önceden hazırlıklı mı geldi, yoksa pozisyona göre mi verildi bilemiyorum. Oyunda dengeyi, kontrolü kaybetti. Ama biz de ona bağlı olarak kaybettik. Bizim hatamız. Hakem hata yapabilir. Hakem kötü niyetli olabilir. Onu değiştiremeyeceğimize göre onu kabullenip oynamamız gereken bir maçtı. 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Gol vermek, aut vermek seyirci bağırdığında karar vermek bunlar bizim işimiz değil, yetkililerin işi. Burada maçın sonucunu hakeme bağlayıp da 2 puan kaybettik demek, şikayet etmek yanlış. Hakem de kendisi pişman olur yanlış yapmışsa. Bunlar bizim dışımızda. Biz 2 puan kaybetmemizi hakeme bağlamak istemiyoruz. Hakemin hatalarını ilgili kuruşlar takip ediyorlar.''

"TÜRKİYE'DE ALGI OPERASYONUNU BEN YAPMIYORUM"

Bir gazetecinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın 31 Ocak'ta hakem Alper Ulusoy ile ilgili sarı kart sınırında olan 3 oyuncusuna Karabük maçında kart gösterdiğini eleştirdiği yönünde açıklamasının bulunduğunu sorması üzerine Güneş, şunları söyledi:

''Onunla ilgili bir şey söyleyecek halim yok. Hakemle ilgili ben ne dersem, benim dediklerim üzerinde muhakeme yaparak maçın sonucu ona bağlamak istemiyorum. Türkiye’de algı operasyonunu ben yapmıyorum. Oluşturmuyorum. Seyirci baskısıyla verilen kararları, ben yapmıyorum. Ben sadece bu şartlara rağmen oyuncularımın daha iyi olmasını bekliyorum. Onu da oyuncularıma söyledim. Hakemi konuşarak enerjimizi harcamak yerine işimizi iyi yaparak daha güçlü olacağız. O zaten diğerleri konuşulan şeyler, ben konuşmak istemiyorum. Olumsuz konuşanların ceza almadığı bir düzeni konuşursam , ben kapatıyorum. Ben kendimi saha içinde tutmak istiyorum. Bundan sonrada öyle olacak. Ne olursa olsun, bize her türlü olumsuzlukta olsa, daha öncede oldu ben konuşmak istemiyorum. Cezalarla ilgili hakemlerle ilgili konuşmamızın şimdi bize 2 puanı geri getirmeyeceğini biliyoruz. Biz iyi takım olduğumuz düşünüyoruz. Oyuncularımızın da iyi olduğunu düşünüyoruz. Ama puan kaybediyoruz, aldıklarımız puanları da hakemlerle aldığımızı söylüyorlar. Ben diyenlere ne söyleyeyim.''

Bir basın mensubunun ''Maçtan sonra Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek’i hakeme doğru itmeniz, git tebrik etmeniz doğru mu? Konyaspor’un hakemle kazandığınızı ima etmeniz doğru mu?'' soru üzerine Güneş, basın mensubuyla karşılıklı diyaloga girdi. Güneş, ''Ben hakemle ilgili girsem her şeye girerim. Direkte söylerim. Benim konuşmamın sizin için bir sakıncası yok ama benim için var. Çünkü biz konuştuğumuz zaman zaten neler olacağını biliyoruz. O pozisyonda ilgili oyuncularımı geri alıp, hayır gitmeyin Konyasporlular tebrik etsin diye gittim. Ne var bunda? Siz ne anlıyorsunuz bunda. Ben kendi oyuncularımızı aldım. Oyuncularım gidip bir daha mı kart görsün. İşte Türkiye bu? Bunları böyle yönetiyorlar, yönlendiriyorlar. Bu tipleri. Lütfen. Susar mısınız. Siz bana bir karar veriyorsunuz? Soru sormuyorsunuz? Sizin yaptığınız doğru değil, şık değil, saygısızlık yapıyorsunuz. Siz bana neden gittiniz diye sorarsınız? Öyle bir kanaat getiripde bana soru soramazsınız. Saygısızlık olur. Konuyu kapatır mısınız?''

MEHMET ÖZDİLEK: "ÇOK MUTLU OLMADIĞIMIZ BİR NOKTA"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek de şöyle konuştu:

''Bizim konum itibariyle çok mutlu olmadığımız bir nokta. Ama son haftalarda hep üstüne koyarak gelen bir Konyaspor var. Beş haftalık periyotta Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını oynadık. Çok zorlu bir süreçten güçlenerek çıktığımızı düşünüyorum. İlk devre eksiklerin olması, bazı oyuncuların mevkisel değişiklikleri bir 30-35 dakika bizi ciddi sıkıntıya soktu. Çok içine giremedik. Bu arada olması gereken golü yemeyip çok alakasız bir gol yedik. Gol yedikten sonra biraz daha aklımız başımıza geldi. Biraz daha oyun içerisine müdahil olduk. İkinci yarıya başlarken, orta sahayı daha fazla kalabalık tutarak ve topa daha fazla sahip olarak oyunu yönlendirmeyi hedeflemiştik. Bunu da iyi bir başlangıçla gösterdik. Jahovic ile eşitliği sağladık. Sonrasında yakalanan pozisyonlarımız var. Bu pozisyonları golle sonuçlandırabilecek iki oyuncumuz vardı ve istediğimiz olmadı. Bakıldığında kendi sahamızda Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş gibi güçlü takımlara karşı kaybetmeden ve güçlenerek çıktık. Takımımız her geçen hafta daha iyi oluyor. Bunu herkes görüyor. İnşallah bundan sonraki haftalarda oyuna daha çok ağırlığını koyan ve gereken puanları almak için sonuca giden bir Atiker Konyaspor olacak."

"YÖNETENLER OLARAK SOĞUKKANLIĞIMIZI KAYBETMEMİZ GEREKİYOR"

Bir gazetecinin "Maçın bitiminde Şenol Güneş ile birlikte yürüdünüz. Hakemler vardı. Bu sırada bir diyalog yaşadınız Şenol Güneş'le, bunu anlatabilir misiniz" sorusuna Özdilek, "Yok anlatmayayım. Şenol hoca bizim sevdiğimiz bir büyüğümüz. Tabii ki hepimiz gerginiz. Yine de yönetenler olarak soğukkanlılığımızı kaybetmememiz gerekir" yanıtını verdi.

