Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar

Tolga YANIK / KONYA, ()

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kardemir Karabükspor'u sahasında 5-0 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş, 22'nci hafta mücadalesinde Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Atiker Konyaspor ile karşılaştı.

34’ÜNCÜ DEFA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Atiker Konyaspor ile Beşiktaş, ligde bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 19'unu siyah beyazlı ekip, 4'ünü ise yeşil-beyazlı ekip kazanırken, iki takım arasında oynanan 10 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maç, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kardemir Karabükspor maçındaki 11'e göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlılarda, Kardemir Karabükspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Adriano, Oğuzhan Özyakup, Quaresma ve Negredo'nun yerine; Caner Erkin, Tolgay Arslan, Lens ve Vagner Love ilk 11'de görev aldı.

ATİKER KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Aytemiz Alanyaspor maçındaki 11'e göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Yeşil-beyazlı ekipte, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Eren Albayrak, Moke ve Fofana'nın yerine Skubic, Jens Johsson ve Mehdi Bourabia ilk 11'de görev aldı.

4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı bulunan Anderson Talisca, Pepe, Adriano ve Oğuzhan Özyakup, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

YEŞİL-BEYAZLILARDA 4 EKSİK

Yeşil-beyazlı ekipte, Aytemiz Alanyaspor karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Moke'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Traore, Yatabare ve Ferhat Öztorun maç kadrosunda yer almadı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI YOK

İl Güvenlik Kurulu'nun 9 Ağustos 2017 tarihinde yapılan toplantısında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu gereği, Beşiktaş taraftarı stada alınmadı. Siyah-beyazlı ekip, taraftarından yoksun olarak mücadale etti.

TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

42 bin kişilik Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarların alınmadığı maçta, yeşil-beyazlı taraftar takımlarını destekledi. Taraftarlar maç öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçı öncesi Konya Büyükşehir Stadyumu’nda polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Taraftarlar üstleri aranarak içeriye alındı. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

Yeşil-beyazlı taraftarlar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vererek, tribünlerde 'Adımlarınız tüm dünyayı inletsin. Allah sizi iki cihanda aziz eylesin" pankartı asıp, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

BEŞİKTAŞ'A BAŞARILAR PANKARTI

Atiker Konyasporlu futbolcular, 'Temsilcimiz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz' pankartıyla sahaya çıktı.

MUHAMMED YÜRÜKUSLU İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden Atiker Konyaspor'un eski futbolcusu Muhammed Yürükuslu için saygı duruşunda bulunuldu.