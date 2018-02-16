Atiker Konyaspor - Beşiktaş: 1-1

Tolga YANIK / KONYA, ()

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Kerem Ersoy (xx), Hakan Yemişken (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xxx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Filipovic (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Ali Çamdalı (xx), Jens Johsson (x) (Dk. 46 Fofana x), Milosevic (xx) (Dk. 90+6 Volkan Şen x), Eto'o (xx) (Dk. 73 Amir Hadziahmetoviç x), Mehdi Bourabia (xx), Jahovic (xxx)

BEŞİKTAŞ: Fabri (xx)- Gökhan Gönül (xx), Pepe (xx), Medel (xx), Caner Erkin (xx), Tolgay Arslan (xx) (Dk. 67 Negredo x), Atiba (xx), Lens (xx) (Dk. 78 Quaresma x), Talisca (xxx), Babel (xx), Vagner Love (xx) (Dk. 58 Vida x)

GOLLER: Dk. 27 Atiba (Beşiktaş) - Dk. 60 Jahovic (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Filipovic, Ali Turan, Milosevic (Atiker Konyaspor) - Pepe, Vagner Love, Talisca, Vida, Medel, Caner (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig 22'nci hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

13'üncü dakikada Vagner Love'ın ara pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

24'üncü dakikada Vagner Love'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında altıpas içerisinde topu önünde bulan Talisca'nın şutunu, kaleci Serkan kurtardı.

27'nci dakikada Gökhan Gönül'den aldığı pasla ceza sahası dışında topla buluşan Lens'in sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Serkan topu güçlükle kornere çeldi.

27'nci dakikaka Caner'in sol kanattan ortasında defansın uzaklaştırdığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Babel'in sert şutunda, meşin yuvarlak Atiba'nın sırtına çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

36'ncı dakikada Atiba'nın ara pasında kaleci Serkan'la karşı karşıya kalan Vagner Love'ın aşırtma vuruşunda top, üstten auta çıktı.

47'nci dakikada Fofana'nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in yerden etkisiz şutunda top, kaleci Fabri'de kaldı.

60'ıncı dakikada Eto'o'nun aşırtma pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic'in sert ve düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

65'nci dakikada Babel'in uzun pasında kaleci Serkan'la karşı karşıya kalan Talisca'nın sert şutunda top, üstten auta çıktı.

69'uncu dakikada sol kanattan Caner'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Negredo topu Talisca'ya indirdi. Talisca'nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

82'nci dakikada Ömer Ali Şahiner'in uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunu Fabri kurtardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Milosevic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Amir Hadziamhetoviç'in şutunu, Pepe çizgi üzerinden çıkardı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

PEPE VE TALISCA FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Öte yandan mücadelede sarı kart gören Beşiktaşlı oyuncular Pepe ve Talisca cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı takımın iki yıldız ismi, takımlarının gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

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