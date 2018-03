Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Baydar: "Galatasaray ölüp ölüp dirildi"

Tolga YANIK / KONYA,()ü

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Galatasaray'ın oynadıkları futbol karşısında ölüp ölüp dirildiğini söyledi.

Geçen hafta oynanan Galatasaray maçını değerlendiren Ahmet Baydar, "Galatasaray karşısında oynadığımız futbol ve ortaya koyduğumuz mücadele kalan maçlara umutla bakmamızı sağlıyor. Futbolcularımız yoğun baskı altında nasıl futbol oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Ancak son dakikalarda gelen gol puansız dönmemize neden oldu. Ligin zirvesindeki bir takım karşımızda ölüp ölüp dirildi. Çocuklarımız yüksek motivasyon ve inançla mücadele etti. Her şeye rağmen teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve ekibine ayrıca sahada basmadık yer bırakmayan 90 dakika boyunca formasını ıslatarak müthiş bir performans sergileyen futbolcularımıza teşekkür ediyoruz"dedi.

"GÖBEK BAĞIMIZI KENDİMİZ KESMEK İSTİYORUZ"

Kayserispor maçını kazanarak Osmanlı ve Antalyaspor maçında kendi göbek bağlarını kendilerinin kesmek istediğini belirten Baydar, "Şimdi artık seri galibiyetler ve puanlar çıkarabileceğimiz bir periyodun içine giriyoruz. Kayserispor maçını kazanarak dışarıda oynayacağımız Osmanlı ve Antalyaspor maçlarında kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek istiyoruz. Bu inancı teknik heyetimizde ve futbolcularımızda görüyoruz. Kayseri engelini aştığımız an Atiker Konyaspor için her şey çok daha güzel olacak. Ama önümüzdeki hafta sonu evimizde taraftarımızın desteğiyle final maçına çıkacağız. O yüzden Kayseri maçı bizim için çok önemli. Diğer maçları ve fikstürü unutmuş durumdayız. Bu maçı ligin son haftasında oynanan son maç gibi düşünüyoruz. Taraftarımızın da böyle düşünerek tribünlerdeki yerlerini almalarını bekliyoruz. Rakiplerimizin ligdeki durumları bizi ilgilendirmiyor. Çıkacağız iyi futbol oynayacağız, çok koşacağız ve kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Başka alternatifimizin olmadığını biliyoruz. Kayseri maçına ona göre hazırlanıyoruz. Sonrası bizim için daha kolay olacak. Ama önce bu haftayı istediğimiz gibi atlatmamız gerekiyor. Bunun için camiamızın kenetlenmesini ve takımımıza kayıtsız şartsız destek vermesini ve Pazar günü saat 13:30’da oynanacak önemli müsabaka için Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda olmalarını bekliyoruz.“ diye konuştu.

