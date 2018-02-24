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Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Baydar: "Oynanan oyundan dolayı tüm taraftarımızdan özür dileriz"

Tolga YANIK / KONYA,() Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynanan kötü oyundan dolayı taraftarlardan özür diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baydar, "Cuma...

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Baydar: "Oynanan oyundan dolayı tüm taraftarımızdan özür dileriz"

Tolga YANIK / KONYA,()

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynanan kötü oyundan dolayı taraftarlardan özür diledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baydar, "Cuma akşamı deplasmanda Akhisarspor karşısında oynadığımız kabul edilemez oyundan dolayı tüm taraftarlarımızdan kulübümüz adına özür dileriz. Yönetim kurulumuz pazartesi günü bu gündemle toplanacak olup, gereken tedbirleri ve önlemleri alacaktır. Takımımız Malatya maçında şehrimize yakışan bir mücadele ortaya koyacak ve camiamızın hakettiği oyunu tüm taraftarlarımıza izletecektir” dedi.

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