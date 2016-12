Atiker Konyaspor Başkan Şan: "Hedefimizi yakaladık"

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, () - ATİKER Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, "'Sezon başında 23-26 puan arası hedefimiz vardı. İkinci yarıya devreden maç hesaba katıldığında tarihimizin en iyi ilk yarı performansını yakalamamız mümkün görünüyor" 'dedi.

'HAKEM HATALARINDAN KAYBIMIZ VAR'

Spor Toto Süper Lig’in 24 puanla ve 7'nci sırada tamamladıkları ilk yarısını değerlendiren Kulüp Başkanı Şan, hakem hatalarından dolayı puan kayıpları yaşadıklarına da dikkati çekerken şunları söyledi:

"'Her şeye rağmen bir kaç basamak daha yukarıda ilk yarıyı bitirebilirdik. Bunun için haklı gerekçelerimiz var. Sezon başından beri futbolda beyaz bir sayfa açılması yönünde telkinlerimiz oldu. Deplasman yasaklarının kaldırılması için yoğun çaba sarf ettik ve her şeyden önce zor günler geçirdiğimiz şu dönemde futbol odaklı artı bir sorunun ülke gündemine girmesine mahal vermemek için azami derecede çaba sarf ettik. O yüzden hakem hatalarından kaynaklı puan kayıplarını medyada dillendirmek yerine bu hataları bizzat göstermek ve kulübümüzün menfaatlerini savunmak için yetkili mercilere başvurarak bu hataları izlettirdik. Ancak ilk yarı sonunda bu girişimlere rağmen, şikayetçi olduğumuz bu konuda 7-8 puanlık bir kaybının olduğunu görüyoruz."

‘AVRUPA LİGİ TAKIMI ETKİLEDİ’

Atiker Konyaspor’un geçen sene topladığı puanla eş değer bir şekilde yoluna devem ettiğini de hatırlatan Başkan Ahmet Şan, şöyle devam ettüi:

"Genel anlamda geçtiğimiz sezona bakıldığında bazı takımların ilk yarı itibariyle puan kaybı yaşadığını, bazı takımların ise 3-5 puan daha iyi durumda olduğunu görmek mümkün. Hemen hemen geçtiğimiz sene topladığımız puanla bu sene de yoluna devam ediyoruz. İlk yarı performansımızı etkileyen başka bir husus ise ilk kez yer aldığımız ve tecrübe kazandığımız UEFA Avrupa Ligi. Yoğun ve zorlu maç trafiğinin takımımızı etkilediği muhakkak."

‘TARAFTARIMIZ BİZE GÜÇ VERİYOR’

Anadolu'da tribünlere en fazla seyirci çeken takım olmaya devam etiklerini de dile getiren Başkan Şan, bu konuda şöyle dedi:

"Taraftarımız 20 binlerin üzerinde ortalamayla takımımıza güç veriyor. Bu destekle geçtiğimiz seneki başarıyı yakalayamasak bile üst sıralarda kalıcı olmanın çabası içindeyiz. Tek hedefimiz üst sıralarda varlığını her sezon hissettiren bir kulüp olabilmek. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman da tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi takımımızın ikinci yarı çıkışa geçeceğinin altını çiziyor. Takımımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Taraftarlarımız müsterih olsunlar. Sezon sonunda yeşil beyaz renklere gönül vermiş taraftarlarımıza yine bir Avrupa heyecanı yaşatmayı arzu ediyoruz."